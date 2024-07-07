Что такое цифровая усталость и почему мы стали отказываться от гаджетов

Цифровая усталость в последние годы накрыла людей по всему миру. Продажи простых кнопочных телефонов ежегодно удваиваются. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что привело к перегрузке от использования гаджетов.

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В 2022 году, по данным Mobile Research Group, в России было продано около 5,9 млн кнопочных телефонов. За 11 месяцев 2023 года — 4,7 миллиона. Причем 58 процентов продаж — отечественные марки. Евгений Харитонов, главный редактор российского журнала о потребительской электронике Ferra.ru, считает:

"На такие устройства часто переходит поколение зумеров, то есть люди, родившиеся с 1997 по 2012 год. Но, конечно, далеко не все. Первые — это так называемые луддиты — люди, принципиально настроенные против современных технологий. Вторые — сторонники модного сейчас цифрового детокса. Третьи — приверженцы активного отдыха, которым требуется экстремально прочный и относительно дешевый гаджет."



Кстати, цены на кнопочные телефоны начинаются от 750 рублей. Но есть и модели в 10 раз дороже — в районе 7,2 тысячи.

"У кнопочного телефона есть и ряд других преимуществ, — рассказывает ИT-эксперт Игорь Емельяненко. — Прежде всего — низкий тариф (без абонентской платы, с посекундной оплатой разговора). Причем входящие звонки бесплатны. Второе преимущество — такой телефон долго держит зарядку. Третье — он прочный. Даже если аппарат упал и разлетелся на части, его можно тут же собрать — и он будет работать. Но главное, конечно, такой телефон экономит ваше время, не позволяя «залипать» в сети."



Кандидат социологических наук преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что у многих людей накапливается усталость от «цифры».

"Тут примерно как с телевидением. В СССР большинство людей могли смотреть две-три программы, и многие сидели у телевизора часами, — рассказывает эксперт. — Когда программ стало 20–30, мы очень быстро насытились и стали смотреть намного меньше. Похожая история была с видеомагнитофонами. Сначала это был вожделенный гаджет, его могли использовать буквально целый день, но потом и он надоел. «Интернет на ладони» — тренд последних 15 лет, но он тоже рано или поздно уйдет, потому что человечество «наестся» и захочет чего-то нового. Процесс пресыщения уже начался."



Во-первых, как пояснил эксперт, человек устает от интернет-серфинга (поиска).

"Тут ровно как с пультом от телевизора: постоянно переключаешь каналы, чтобы найти что-то интересное, и от этого утомляешься. Во-вторых, раздражает реклама. Интернет стал главным рекламоносителем, и в любой, даже двухминутный, ролик обязательно втиснут пару рекламных, это пользователям не нравится, — пояснил Виталий Караев. — В-третьих, виртуальное общение, возможность которого предоставляет смартфон, перестает быть ценностью. Если ты в течение секунд можешь связаться с любым человеком на любом конце планеты, тебе становится скучно. Тем более что общение становится сугубо виртуальным. На этом фоне резко вырастает ценность личных, вживую, встреч. А переписка в соцсетях и мессенджерах — это уже немодно. Наигрались, надоело. Растет ценность офлайна. Не зря набирает популярность тема «цифрового детокса», когда люди на день или два, как правило в выходные, просто отключают телефон или хотя бы интернет на телефоне и из виртуальной жизни погружаются в реальную — «как в старые добрые времена»."



Финансовый аналитик Артем Извольский считает, что переход на «звонилки» имеет в том числе и экономическое обоснование.

"Зайдите на сайт любого, на выбор, мобильного оператора. И попробуйте подобрать тариф. Очень быстро выяснится, что вы каждый месяц будете переплачивать: либо за неиспользованные минуты — вам столько не надо, либо за неиспользованный интернет-трафик. Все тарифы для смартфонов сформированы так, чтобы клиент оплачивал реально неиспользуемые услуги. Во всяком случае, в оплаченном объеме, — пояснил эксперт. — Да, многие операторы упирают на то, что ты можешь использовать их в следующем месяце. Вроде бы логично. Но тогда, по логике, ты должен не платить, а пользоваться тем, что уже оплатил. Но нет. Так не работает. Если ты не внесешь плату за месяц, тебе тут же «отрубят» связь, а все накопленное, но неиспользованное сгорает. Таким образом, оплаченные гигабайты интернет-трафика и оплаченные минуты копятся годами. И это при том, что тарифы постоянно дорожают — причем выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба каждый год проводит проверки на предмет обоснованности роста. Стоит ли удивляться, что людям это надоедает и они переходят на «звонилки» с минимальным тарифом."



Как пояснил эксперт, законодатели с огромным трудом, преодолевая сопротивление мобильных операторов, отменили плату сначала за входящие вызовы, а потом за внутрироссийский роуминг.

"Теперь, очевидно, нужно обязать операторов предоставлять клиентам уже оплаченные ими услуги, не взимая за это никакой абонентской платы."



Справка

Цифровой детокс — это отказ от телефона, планшета, компьютера, телевизора и прочих цифровых устройств на месяц, неделю или хотя бы день, чтобы отдохнуть от переизбытка информации. Идеальные условия для такой перезагрузки — на природе без доступа к интернету: там нет соблазна выйти в сеть. В США и Европе работают уединенные лагеря для диджитал-зависимых, но в России их почти нет.

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Прямая речь

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН: