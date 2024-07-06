«Половина гостей – ее друзья». Девушка пожаловалась на странное поведение будущей свекрови
Родителей, как говорится, не выбирают, поэтому, когда мы связываем себя узами брака с другим человеком, можем столкнуться с проблемами. Например, при выстраивании отношений с будущей свекровью – в этом убедилась девушка, которая поделилась своей историей на форуме Reddit.
Автор поста, чье имя не называется, через три недели выходит замуж. Вроде бы, нужно радоваться, но девушку смущает поведение матери жениха. Недавно женщина, например, забронировала соседний люкс с комнатой молодоженов – настолько она не хочет с ними расставаться даже в день свадьбы…А еще она пригласила всех своих знакомых на свадьбу.
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«Не могу не отметить, что она продолжает выпрашивать у нас приглашения, хотя уже сейчас 43 из 100 приглашенных гостей — ее друзья и родственники».
На днях произошел и другой казус. После того, как будущая свекровь уехала от жениха с невестой (она заходила в гости), девушка прибиралась в шкафу и обнаружила в отсеке с нижним бельем… фотографию покойных бабушки и дедушки возлюбленного.
«Это очень странный поступок. Она явно рылась в наших личных вещах и нарушила наше личное пространство».
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