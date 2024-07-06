«Половина гостей – ее друзья». Девушка пожаловалась на странное поведение будущей свекрови

Родителей, как говорится, не выбирают, поэтому, когда мы связываем себя узами брака с другим человеком, можем столкнуться с проблемами. Например, при выстраивании отношений с будущей свекровью – в этом убедилась девушка, которая поделилась своей историей на форуме Reddit.

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Автор поста, чье имя не называется, через три недели выходит замуж. Вроде бы, нужно радоваться, но девушку смущает поведение матери жениха. Недавно женщина, например, забронировала соседний люкс с комнатой молодоженов – настолько она не хочет с ними расставаться даже в день свадьбы…А еще она пригласила всех своих знакомых на свадьбу.

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«Не могу не отметить, что она продолжает выпрашивать у нас приглашения, хотя уже сейчас 43 из 100 приглашенных гостей — ее друзья и родственники».



На днях произошел и другой казус. После того, как будущая свекровь уехала от жениха с невестой (она заходила в гости), девушка прибиралась в шкафу и обнаружила в отсеке с нижним бельем… фотографию покойных бабушки и дедушки возлюбленного.

«Это очень странный поступок. Она явно рылась в наших личных вещах и нарушила наше личное пространство».



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