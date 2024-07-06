Проблема, с которой чаще всего сталкиваются старшие дочери

Вы постоянно ощущаете груз ответственности? Критикуете себя за каждый, даже незначительный, промах? Вы перфекционист? Вы, должно быть, старшая дочь…

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Недавнее исследование показало, что первенцы-дочери взрослеют быстрее, чем другие дети, и постоянно пребывают в состоянии нервного напряжения. Это может привести к проблеме, которая не даст девушке построить гармоничные отношения с внутренним «я» и обрести счастье, предупреждают эксперты.

Психологи даже выделяют специальный термин «синдром старшей дочери», под которым подразумевается чрезмерная ответственность, в том числе за родителей и других родственников. Она прививается дочери с раннего детства и преследует ее всю сознательную жизнь.

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«И затем это может распространиться на другие отношения: с членами собственной семьи, друзьями и даже коллегами. Старшие дочери должны всегда и за всем следить, поэтому они ни на секунду не могут расслабиться».



В итоге взрослый ребенок не получает удовольствия от жизни, не чувствует себя счастливым.

«Старшим дочерям обычно говорят: «Ты та, о ком мне никогда не придется беспокоиться». Этот «комплимент» наводит на следующую мысль: «О, мне ни в коем случае нельзя волновать моих родителей». В результате дочь предъявляет к себе чрезмерные требования и за все себя критикует».



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