Как успокоиться за 15 минут: советы психологов

Психологи перечислили пять экспресс-техник, которые помогут справиться с эмоциями в моменты стресса, сообщает издание Marieclaire.

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Квадратное дыхание

Снятие напряжения достигается за счет активации парасимпатической нервной системы. Технику можно практиковать в любом месте.

Необходимо сначала сделать вдох, затем задержать дыхание, после чего выдохнуть и снова задержать его. Техника разделяется на четыре этапа, а каждый этап – на четыре цикла, то есть нужно мысленно считать до четырех.

Чтобы улучшить эффект, представьте квадрат и во время дыхания пробегайте взглядом по его сторонам. Начинайте с нижнего левого угла, делайте глубокий вдох через нос и выдыхайте, затем перемещайте взгляд на левый верхний угол квадрата и так далее.

Упражнение стоит повторять около пяти-шести раз.

Дневник эмоций

Если вы хотите выплеснуть эмоции на бумаге, а не на окружающих, этот способ подходит для вас. Нужно взять ручку и бумагу, а также найти место, где легко сосредоточиться.

Выписывайте все, что вас раздражает или бесит, в течение 10-15 минут. После этого вы обязательно почувствуете себя легче.

Физическая активность

Ученые давно доказали, что упражнения вырабатывают в организме гормон радости. Поэтому, если вы оказались под воздействием негативных эмоций, попробуйте активно подвигаться.

Медитация

Посредством медитации можно успокоить ум и расслабиться. Есть несколько способов: можете посидеть 10 минут в тишине и сфокусироваться на дыхании либо послушать специальные аудио на Youtube.

Ароматерапия

Такие запахи, как лаванда, иланг-иланг и розмарин успокаивают нервную систему и снижают уровень тревоги. Эксперты советуют носить с собой флакон с нужным маслом и в период стресса смазывать им запястье, вдыхая аромат.