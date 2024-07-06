Все сложно: Надежда Сысоева прокомментировала отношения с Сашей Стоуном

Все сложно: Надежда Сысоева впервые прокомментировала расставание с Сашей Стоуном
Слухи о том, что Надежда Сысоева начала встречаться с Сашей Стоуном, крутились в сети еще с прошлого лета. Сначала пара не комментировала свои отношения, однако со временем подтвердила свой роман. Пользователи сети неоднозначно приняли эту информацию, ведь Надежда старше своего избранника на 14 лет.
Некоторые считали, что это пиар-роман, который скоро закончится. Однако расставаться они не собирались: наоборот, пара вместе приняла участие во втором сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». После первой же серии влюбленные столкнулись с большой волной негатива. Многие отмечали, что они оба нечестные и непорядочные люди и стоят друг друга.
На фоне всех скандалов и конфликтов между участниками телепередачи в сети начали крутиться новые сплетни о том, что Надя и Саша расстались. Их давно не видели вместе, они перестали лайкать публикации друг друга, а недавно Стоун появился на мероприятии в сопровождении другой девушки.
Расставание подтвердили и другие участники шоу. Анна Седокова и Виктория Боня верят, что Стоун использовал Надежду и ее известность, чтобы самим стать популярным. Но сейчас Сысоева резко стала терять свою репутацию и получать много хейта, и Саша решил расстаться с ней. Девушка долгое время не комментировала эти слухи, но вчера, 5 июля, прервала молчание.
Сысоева отвечала на вопросы подписчиков. Кто-то спросил, как она справляется с травлей в интернете, на что Надя ответила, что сейчас у нее очень тяжелый период.
«Вся самая жесть происходит в один момент. Я похоронила самого близкого человека, рассталась с парнем и переживаю этот невероятный буллинг», — призналась юмористка.
Однако на следующий вопрос, все ли в порядке у них со Стоуном Надежда коротко ответила, что все сложно. Некоторые фанаты думают, что у них просто проблемы в отношениях, а другие считают, что расставание — лишь хороший пиар для реалити-шоу.