Все сложно: Надежда Сысоева прокомментировала отношения с Сашей Стоуном

Слухи о том, что Надежда Сысоева начала встречаться с Сашей Стоуном, крутились в сети еще с прошлого лета. Сначала пара не комментировала свои отношения, однако со временем подтвердила свой роман. Пользователи сети неоднозначно приняли эту информацию, ведь Надежда старше своего избранника на 14 лет.

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Некоторые считали, что это пиар-роман, который скоро закончится. Однако расставаться они не собирались: наоборот, пара вместе приняла участие во втором сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». После первой же серии влюбленные столкнулись с большой волной негатива. Многие отмечали, что они оба нечестные и непорядочные люди и стоят друг друга.

На фоне всех скандалов и конфликтов между участниками телепередачи в сети начали крутиться новые сплетни о том, что Надя и Саша расстались. Их давно не видели вместе, они перестали лайкать публикации друг друга, а недавно Стоун появился на мероприятии в сопровождении другой девушки.

Расставание подтвердили и другие участники шоу. Анна Седокова и Виктория Боня верят, что Стоун использовал Надежду и ее известность, чтобы самим стать популярным. Но сейчас Сысоева резко стала терять свою репутацию и получать много хейта, и Саша решил расстаться с ней. Девушка долгое время не комментировала эти слухи, но вчера, 5 июля, прервала молчание.

Сысоева отвечала на вопросы подписчиков. Кто-то спросил, как она справляется с травлей в интернете, на что Надя ответила, что сейчас у нее очень тяжелый период.

«Вся самая жесть происходит в один момент. Я похоронила самого близкого человека, рассталась с парнем и переживаю этот невероятный буллинг», — призналась юмористка.



Однако на следующий вопрос, все ли в порядке у них со Стоуном Надежда коротко ответила, что все сложно. Некоторые фанаты думают, что у них просто проблемы в отношениях, а другие считают, что расставание — лишь хороший пиар для реалити-шоу.