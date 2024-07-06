Сексолог развеяла самые популярные мифы о женском оргазме
Сексолог Наталья Луговая рассказала о частых убеждениях насчет женского наслаждения в постели, в которые люди продолжают верить, сообщает издание Lady Mail.ru.
Миф первый: женщина всегда должна испытывать оргазм
Существует множество причин, почему женщина не достигает наслаждения, и это вовсе не связано с проблемами со здоровьем. Например, мужчина может просто не дотягиваться до эрогенных зон, или стимуляция недостаточна.
Кроме того, представительницы прекрасного пола могут быть не в том настроении и не в том эмоциональном состоянии, чтобы испытать оргазм.
Миф второй: оргазма невозможно достичь, если ранее его не было
Женщина не понимает свое тело и ощущения и из-за этого испытывает проблемы, однако это решается совместно со специалистом. Некоторые женщины могут впервые испытать оргазм даже после 50 лет.
Миф третий: женский оргазм бывает разных видов
По-прежнему существует мнение, что оргазм у женщин разделяется на вагинальный, клиторальный и маточный, однако это не так. Оргазм достигается только за счет стимуляции клитора.
Миф четвертый: оргазм нужно получать не с помощью воздействия на клитор
Некоторые верят в идею о том, что «нормальная» женщина должна испытывать наслаждение только от фрикций, а не от стимуляции клитора. Но все дело в том, что у женщин клитор расположен на разном расстоянии от влагалища. Следовательно, кто-то может получать удовольствие от вагинального секса, потому что клитор при этом затрагивается, а кто-то нет.
Миф пятый: стимуляция клитора – гарант успеха
Мужчины уверены, что если со всей силы тереть клитор, то оргазм точно наступит. Но к женщинам нужны разные подходы и диалог, чтобы получить от процесса взаимное удовольствие.