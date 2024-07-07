Секс или мастурбация: что полезнее для здоровья

Мужская мастурбация – неоднозначное явление. К нему положительно относятся только 20% замужних женщин. Остальные же являются ярыми противницами самоудовлетворения, воспринимая процесс как акт неверности, неудовлетворённости и недовольства нынешним положением. При этом некоторые специалисты считают, что иногда мастурбация даже полезнее традиционного полового акта для здоровья.

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Руки вверх!

Доктор философии, клинический сексолог Глория Брэйм уверена, что мастурбация – это часть здоровой сексуальной жизни. Данный процесс помогает как мужчинам, так и женщинам узнать свой организм с новой стороны. Но полагаться только лишь на самостимуляцию не следует. Брэйм обращает внимание, что мастурбация имеет ряд преимуществ, положительно сказывающихся на здоровье. Это снижение риска развития рака простаты и заболеваний сердца, предупреждение эректильной дисфункции и недержания мочи, улучшение сна. Кроме того, регулярное самоудовлетворение продлевает половой акт и способствует выработке гормонов счастья – окситоцина, дофамина.

Делу время, а потехе час

Нужно понимать, что одно другому не мешает, а поэтому про интимную близость забывать не следует. Тревогу нужно начинать бить тогда, когда партнёр постоянно мастурбирует и на предложение заняться любовью в «традиционном формате» отвечает отказом. Дело в том, что мужчине вскоре надоест просто стимулировать себя. Через некоторое время для удовлетворения ему потребуется что-то «погорячее»: БДСМ, анальные игры, интим при свидетелях и так далее. Часто такие «увлечение» ни к чему хорошему не приводят. Если вторая половинка то и дело «засекает» партнёра за мастурбацией, ни в коем случае не нужно молчать, считать себя не привлекательной или устраивать скандалы. Необходимо вызвать мужчину на откровенный разговор, в ходе которого узнать – почему же отдаёт предпочтение именно мастурбации. Важно в результате прийти к компромиссу – такому решению, которое будет устраивать обе стороны.

Так, специалисты предлагают время от времени устраивать сеансы «семейной мастурбации»: мужчина удовлетворяет руками женщину, а женщина – мужчину. Важно, чтобы это происходило параллельно. Не исключено, что такие «акции» позволят избежать перегибов. Но мастурбация никогда не заменит традиционный половой акт. Это два действия, которые дополняют друг друга, а не взаимоисключают.