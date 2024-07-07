Семь нюансов переписки, которые выдают девушку-нарцисса

Нарциссами бывают не только самовлюбленные мужчины, но и женщины. Следующие семь пунктов помогут убедиться, что вы не одна из них, а может быть, и задуматься над своими привычками.

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Недосказанность

Девушки с нарциссическими чертами личности часто отправляют короткие, тревожные сообщения, заставляя получателя чувствовать себя сбитым с толку, переживать и недоумевать о статусе отношений. Например, перестать отвечать после того, как собеседник назначил встречу, или поделиться неоднозначным отзывом о свидании. «Было весело, но теперь у меня болит голова. Спасибо», — пример манипулятивной недосказанности. Подразумевается, что партнер должен ломать голову, что он сделал не так.

Откровенность на ранней стадии отношений

Несмотря на стереотип, что торопить события склонны исключительно мужчины, некоторые девушки любят привлечь к себе внимание откровенным контентом в чате с потенциальным партнером. Отправка интимных сообщений и снимков позволяет им самоутвердиться и дает чувство контроля над ситуацией, тем более когда в реальности до близости дело так и не дошло. В результате мужчинам остается лишь гадать, почему потенциальная партнерша прекратила общение после пикантной переписки.

Вечный «онлайн»

Нарциссы, в том числе женщины, как правило, одержимы своими телефонами и всегда носят их с собой. Психологи объясняют это потребностью чувствовать собственную важность с помощью лайков, комментариев и сообщений в социальных сетях. Отсюда и вечный статус «онлайн» на множестве платформ разом, и обилие контента, привлекающего внимание всеми правдами и неправдами — от откровенных снимков до слез в сторис.

Требование отвечать немедленно

Девушки-нарциссы ожидают как от парней, так и от подруг, что они бросят все дела и сразу же ответят на сообщение в любое время дня и ночи, невзирая на часовой пояс и занятость. В противном случае спустя минуту последует токсичное уточнение, почему вы решили их проигнорировать, а если и это не поможет — без смертельной обиды и встречного безразличия в ближайшие сутки не обойтись.

Привычка пропадать в разгаре переписки

Несмотря на требование отвечать им немедленно, сами нарциссы не всегда отвечают в ту же секунду. Иногда могут пройти часы, а то и дни, прежде чем девушка-нарцисс удостоит собеседника ответом. Но хуже всего привычка пропадать прямо в разгаре бурной переписки — вот она отвечала и поддерживала беседу, как внезапно пропала после какого-нибудь чувствительного вопроса. Причина — в необходимости сохранять контроль над отношениями, доминировать в них и в то же время избежать чувства уязвимости перед кем бы то ни было.

Зацикленность на одних и тех же песнях, снимках и видео

Когда в руках девушки с нарциссическим расстройством появляется памятный контент, она начинает безжалостно эксплуатировать его в своих целях. Вы можете регулярно получать в сообщениях одну и ту же «вашу» песню, милое видео, где вы смеетесь, или кадры из совместного путешествия, даже если все связывало вас очень давно. Это способ напомнить о «глубокой» эмоциональной связи и освежить контакты, которые еще могут пригодиться.

Массовая рассылка сентиментальных сообщений

Нарциссы нуждаются в постоянной любви, восхищении и внимании, чтобы чувствовать себя важными, поэтому они могут отправить одно и то же сентиментальное сообщение сразу нескольким людям. Не обязательно это могут быть признания в любви или благодарность за дружбу. Для массовой рассылки в глазах нарцисса отлично подходит собственное фото, которое получатели непременно похвалят, или актуальная история из жизни, что приведет к тому же результату.