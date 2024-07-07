Психолог назвала самую распространенную форму газлайтинга в семьях
На тему газлайтинга принято говорить в контексте отношений между партнерами, тем временем психологи считают, что жертвой этой формы психологического насилия нередко становятся дети.
«Наиболее распространенная форма газлайтинга часто выглядит так, что один человек регулярно отмахивается от чувств и переживаний другого или сводит их к минимуму», — рассказала изданию Parade cпециалист по психическому здоровью детей Розанн Капанна-Ходж.
Какими бы незначительными ни казались проблемы малыша, отмахиваться от его чувств и эмоций не стоит.
«Предполагается, что семья — это безопасное пространство, где нас любят и поддерживают. Газлайтинг в семейном кругу может быть особенно вредным, поскольку он подрывает доверие и создает токсичную среду», — считает психолог Дебора Гилман.
Эксперт добавила, что, став взрослым, человек может испытывать трудности с доверием к другим или налаживанием близких отношений из-за страха, что им снова будут манипулировать или причинят боль. Жертвы газлайтинга в детстве, вырастая, часто стыдятся озвучить свои потребности из-за страха быть отвергнутыми или высмеянными.