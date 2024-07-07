Психолог назвала самую распространенную форму газлайтинга в семьях

На тему газлайтинга принято говорить в контексте отношений между партнерами, тем временем психологи считают, что жертвой этой формы психологического насилия нередко становятся дети.

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«Наиболее распространенная форма газлайтинга часто выглядит так, что один человек регулярно отмахивается от чувств и переживаний другого или сводит их к минимуму», — рассказала изданию Parade cпециалист по психическому здоровью детей Розанн Капанна-Ходж.



Какими бы незначительными ни казались проблемы малыша, отмахиваться от его чувств и эмоций не стоит.

«Предполагается, что семья — это безопасное пространство, где нас любят и поддерживают. Газлайтинг в семейном кругу может быть особенно вредным, поскольку он подрывает доверие и создает токсичную среду», — считает психолог Дебора Гилман.



Эксперт добавила, что, став взрослым, человек может испытывать трудности с доверием к другим или налаживанием близких отношений из-за страха, что им снова будут манипулировать или причинят боль. Жертвы газлайтинга в детстве, вырастая, часто стыдятся озвучить свои потребности из-за страха быть отвергнутыми или высмеянными.