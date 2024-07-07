Как мягко отшить любвеобильного коллегу

Наверняка в вашем окружении найдется хотя бы одна счастливая парочка, которая познакомилась на работе. Тем не менее служебный роман может быть не только шансом устроить личную жизнь не выходя из офиса, но и способом похоронить карьеру — бывшие возлюбленные могут чинить препятствия профессиональному росту, особенно если они выше по должности.

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Если вы решили отклонить ухаживания любвеобильного товарища по чаепитиям у кулера, психолог Мэри Кови советует избегать двусмысленности и четко установить границы.

«Иногда нам трудно быть откровенными с людьми, потому что мы боимся задеть их чувства, однако в долгосрочной перспективе это только создаст больше проблем», — объяснила эксперт.



Психолог посоветовала избегать «дружеского» физического контакта — рукопожатие будет уместнее объятий или поцелуя в щеку. Кроме того, по возможности лучше не оставаться наедине с нарушителем вашего спокойствия. Однако подобных намеков может быть недостаточно. Мэри Кожи советует использовать сдержанные фразы примерно следующего содержания:

«Благодарю за комплимент, но я не заинтересована в том, чтобы заводить отношения на работе».



Возможно, коллега даже сделает вид, что не имел в виду ничего такого, но вам это на руку.