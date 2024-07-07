Как любовь влияет на карьеру

Половина калининградцев считает, что неразделённая любовь влияет на качество работы. Результатами исследования поделился один из порталов по поиску работы. В опросе участвовали представители экономически активного населения и менеджеры по персоналу.

Так, треть работодателей в Калининграде считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвёртый утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а 16% — что отрицательно.

Каждый второй респондент уверен, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 опрошенных сказали, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 10% отмечают, что скорее способствует. 32% калининградцев поделились, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

«Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше горожан: 57% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 7% — что скорее препятствуют. 20% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте», – отметили эксперты.



О том, что счастливая любовь может помочь построить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины. А вот женщины полагают, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста.