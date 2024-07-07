Как повысить продуктивность

Правильно распределять время на работу и отдых получается не у всех. При этом люди зачастую недооценивают возможность полноценного отдыха, действуя по принципу «дело время, потехе час». Однако именно полноценный отдых является жизненной необходимостью.

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Правильно выбирать место для отдыха рекомендует Forbes, ссылаясь на опыт врача и писателя Али Абдаала. Автор книги «Жизнь, игра и продуктивность» учит, как фокусироваться на важном и делать это с удовольствием.

Врач приводит пример из своей практики. В больнице две группы пациентов восстанавливались после полостных операций. В одной из палат окна выходили на зеленую рощу, в другой – на глухую стену.

Наблюдения медиков показали, что первая группа выздоравливала быстрее и принимала меньше обезболивающих. Автор книги решил перенести полученный опыт воздействия природы на человека на восстановление его когнитивных способностей и зарядку энергией.

«Погружение в мир природы — эффективный способ подзарядки. Учитывайте это, планируя свой отдых, и воссоединяйтесь с природой», - говорится в книге.



Тем, у кого нет возможности мгновенно перенестись из офиса в березовую рощу, или на морской берег, писатель рекомендует создать соответствующую обстановку на работе и дома с помощью фотообоев или любых других визуальных средств.

Эта практика также оправдала себя в больничных условиях. Пациенты выздоравливали быстрее, если перед глазами у них все время находились изображения природы.

Причем и в этих случаях эффект от визуальной терапии был сравним с полученным от наблюдений за реально существующим пейзажем. Результаты опыта дали автору основание утверждать: установление контакта с природой требует гораздо меньше времени и усилий.

На самом деле для этого может быть достаточно одной минуты, которая, тем не менее, способна вселить в человека заряд бодрости и энергии надолго, говорится в книге.