Как повысить продуктивность

Повысить продуктивность помогут крики чаек и запланированное безделье
Правильно распределять время на работу и отдых получается не у всех. При этом люди зачастую недооценивают возможность полноценного отдыха, действуя по принципу «дело время, потехе час». Однако именно полноценный отдых является жизненной необходимостью.
Правильно выбирать место для отдыха рекомендует Forbes, ссылаясь на опыт врача и писателя Али Абдаала. Автор книги «Жизнь, игра и продуктивность» учит, как фокусироваться на важном и делать это с удовольствием.
Врач приводит пример из своей практики. В больнице две группы пациентов восстанавливались после полостных операций. В одной из палат окна выходили на зеленую рощу, в другой – на глухую стену.
Наблюдения медиков показали, что первая группа выздоравливала быстрее и принимала меньше обезболивающих. Автор книги решил перенести полученный опыт воздействия природы на человека на восстановление его когнитивных способностей и зарядку энергией.
«Погружение в мир природы — эффективный способ подзарядки. Учитывайте это, планируя свой отдых, и воссоединяйтесь с природой», - говорится в книге.
Тем, у кого нет возможности мгновенно перенестись из офиса в березовую рощу, или на морской берег, писатель рекомендует создать соответствующую обстановку на работе и дома с помощью фотообоев или любых других визуальных средств.
Эта практика также оправдала себя в больничных условиях. Пациенты выздоравливали быстрее, если перед глазами у них все время находились изображения природы.
Причем и в этих случаях эффект от визуальной терапии был сравним с полученным от наблюдений за реально существующим пейзажем. Результаты опыта дали автору основание утверждать: установление контакта с природой требует гораздо меньше времени и усилий.
На самом деле для этого может быть достаточно одной минуты, которая, тем не менее, способна вселить в человека заряд бодрости и энергии надолго, говорится в книге.