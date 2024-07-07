Психолог рассказал, как построить счастливую семью

По ее словам, брак - это когда два человека строят совместную жизнь и смотрят в одном направлении, вместе преодолевают различные трудности, не ущемляют права друг друга и дают возможности для самосовершенствования. И здесь самое главное - развиваться, принимать человека полностью, его увлечения, а также доверять ему.

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Ольга Ковшова отметила, что муж и жена могут быть несовместимы психологически. Особенно когда люди вступают в брак в молодом возрасте. Именно поэтому рядом должен быть мудрый советчик - родители, бабушка или дедушка. Такой человек поможет сделать правильный выбор.

Эксперт также подчеркнула, что психологическую совместимость можно развить – принятием, уважением, пониманием, выстраиванием общей системы ценностей и взглядов на жизнь.

В семье важна и экономическая составляющая. И тут не только мужчина должен быть добытчиком. Женщине отведена особая роль. Именно она вдохновляет супруга на новые дела и задает направление в развитии.

Ольга Ковшова отметила, что на отношения взрослых людей влияет и то, что было дано в детстве. С рождения и до десяти лет - самый главный период, когда "ребенку закладывается фундамент и основа человеческого бытия настоящего". Поэтому так важно воспитывать подрастающее поколение в правильной системе ценностей.

Ольга Ковшова добавила, что жить только жизнью своих детей не стоит:

"Когда мать или отец полностью уходят в ребенка, это не всегда правильно. Потому что тем самым мы не даем ему развиваться."



Психолог подчеркнула, что ребенок должен идти вперед и быть самостоятельным, а все члены семьи - находиться в единстве.