«Я уже так привыкла»: как решиться на перемены после 45 лет

Помните, как в бессмертном сериале «Секс в большом городе» редактор модного журнала сказала Кэрри Брэдшоу, что 40 лет — это последний возраст, когда невеста может выходить замуж в белом платье, а дальше нужно выбирать другое? В России же есть предвзятое мнение, что в 40 лет женщине не то, что белое платье не надеть, а она уже находится в таком возрасте, что ей и вовсе поздно что-то менять в жизни. Коуч психологии отношений, автор тренингов для женщин Татьяна Шаврова рассказала WomanHit, почему 45 — это лучший возраст для перемен в жизни.

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Избавьтесь от устарелой установки

«Мнение, что в 40 лет женщина входит в возраст дожития — это огромный пережиток прошлого, когда и качество, и срок жизни были значительно короче, и угасание у женщин происходило значительно быстрее. Но одно с нами с возрастом происходит совершенно точно: мы замедляемся. И дело вовсе не в метаболизме и не в нашем обмене веществ», — рассказывает наш эксперт.



Дело в том, что к этому возрасту женщина, как правило, обрастает привычным образом жизни, рутиной, а также изрядным количеством пассивности и лени, чтобы что-то менять. Кроме того, в голове срабатывает устарелая установка: «уже поздно и стыдно — куда уж мне, в моем возрасте». А что же это, на самом деле за возраст?

Почему 45 — лучший возраст для перемен

45 лет — это великолепный возраст для перемен, уверяет Татьяна.

«Я бы даже сказала, что это самый лучший возраст. Потому что именно в этом возрасте вы уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что делаете, достаточно молодая для того, чтобы у вас были на это силы, достаточно зрелая, чтобы принимать верные решения, и достаточно отважная, чтобы принять всю ответственность за эти решения», — поясняет наш эксперт.



Когда, как не сейчас, имея за плечами колоссальный жизненный опыт и полное понимание, кто вы такая и зачем родились на этот свет, решиться на те перемены, которые раньше не могли себе позволить? Или не решались.

Как понять, что пришло время перемен

По словам Татьяны, независимо от того, на каком жизненном этапе вы сейчас находитесь, если вас хоть что-то не устраивает в жизни, у вас есть шанс это поменять. Для этого не нужно никакой решимости, а просто надо задать себе два вопроса:

Устраивает ли меня то, что происходит в моей жизни? Сколько лет еще я готова прожить так, как живу сейчас?