Мужчина пожаловался на отсутствие орального секса и получил совет от специалиста

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который пожаловался на отказывающуюся от орального секса жену. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам мужчины, они с супругой вместе уже 13 лет, из них женаты восемь, воспитывают маленького ребенка. После родов сексуальная жизнь пары изменилась: прелюдии практически нет, женщина не позволяет ему лишний раз к себе прикасаться и не инициирует секс, ставший похожим на «что-то из списка дел». Помимо этого, жена не хочет, чтобы мужчина доставил ей удовольствие с помощью куннилингуса.

«Единственный раз, когда она позволила мне это сделать, когда мы встречались, секс той ночью стал для меня настоящим потрясением. Мне очень понравился вкус. Она выразила обеспокоенность по поводу запаха и вкуса, и, пытаясь исправить ситуацию, я купил нижнее белье для орального секса», — рассказал он.



Несмотря на это, орального секса у пары нет, и мужчина задается вопросом — как вернуть страсть и можно ли уговорить женщину на куннилингус.

В ответ Юзвяк отметил, что нужно снова обсудить с супругой возможность такого разнообразия в постели.

«Она может просто стесняться и преодолеть стыд при достаточном одобрении с вашей стороны, но также может избегать орального секса из-за травмы. Другой сценарий: ей просто не нравятся ощущения и никогда не бывает хорошо от такой стимуляции. Большая часть удовольствия от орального секса — это доставить удовольствие партнеру — без этого удовольствия оно становится бессмысленным», — Рич Юзвяк, секс-коуч.



По словам Юзвяка, мужчина должен еще раз сказать, что ему нравится заниматься оральным сексом с супругой, но нужно быть готовым и к тому, что она все равно не согласится на такой контакт. Эксперт также посоветовал способы сделать супружескую жизнь ярче.

«Что-то вроде написания эротических писем или бронирования номеров в отеле может возбудить вас обоих, открыв новые стороны сексуальной жизни. Откровенные разговоры — не в процессе секса, а когда вы оба чувствуете себя хорошо и расслабленно друг с другом — тоже могут быть полезны», — заключил он.



Ранее Юзвяк дал совет женщине, стесняющейся заниматься сексом при шестимесячном ребенке. Он признал, что ребенок сейчас в том возрасте, когда начинает осознавать происходящее вокруг.