Эксперт объяснил возможные причины фут-фетиша

Секс-эксперт Несс Купер объяснила одержимость некоторых людей фут-фетишем. Ее слова приводит издание Metro.

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По словам Купер, причину появления столь необычного секс-фетиша можно поискать в детстве — у человека формируется привязанность к ногам, когда он ползает вокруг них в младенчестве, что и приводит к положительным ассоциациям в будущем.

«Некоторые считают, что ступни в чем-то похожи на гениталии: пальцы выглядят фаллическими, а своды и складки стопы напоминают вульву», — рассказала она.



Секс-эксперт также обратила внимание на то, что ноги могут выделять феромоны и запах, схожий с ароматом гениталий, что также может привести к возбуждению и формированию пристрастия.

Ранее мужчины, которые испытывают возбуждение от вида женских ног, объяснили свое пристрастие.