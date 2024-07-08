Психолог констатировал повышение престижа отцовства

Сегодня гуляющие с детьми мужчины вызывают восхищение и не считаются «слабохарактерными».

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Современные родители подходят к воспитанию ребёнка более осознанно, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ирина Смолярчук.

«Престиж отцовства возрастает. По сравнению с поколением 30 лет назад, когда дети рождались прямо в студенчестве, сегодня современные родители настолько опасаются нестабильного геополитического положения, что берутся за родительство, когда имеют хоть какие-то опоры. Отцовский декрет — это уже не новость, сейчас семья уже обсуждает, кому выгодно работать, и общество это понимает. Сегодня папа, который гуляет в песочнице с ребёнком, вызывает глубочайшее восхищение у мам, которые, возвращаясь домой, говорят, что сегодня это в моде, поэтому не стесняйся, не залипай на своём футболе, а сходи погулять с ребёнком, там сейчас тоже мужское общество. Интересоваться жизнью ребёнка уже не выглядит как слабохарактерность, это уже осознанное родительство».



Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают равноправие основой идеальной семьи. Такого мнения придерживаются 62% опрошенных. 34% респондентов заявили, что один из членов семьи должен быть главой и брать на себя всю ответственность за близких.

Как сообщает газета «Ведомости», исследование ВЦИОМа также показало, что 51% граждан считают идеальной семью с детьми, в которой выстроены гармоничные отношения, основанные на любви и взаимопонимании. 68% опрошенных указали на то, что интересы семьи должны быть важнее мнения отдельных её членов.

Отмечается, что чаще всего принцип равноправия в браке поддерживали женщины (71% против 51%).