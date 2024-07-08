«Как в 90-х»: эксперт опроверг высокую статистику разводов в России

Сегодня в России почти 60% людей старше 16 лет состоят в браке. Более того, существующая мировая статистика, в которой Россия находится на четвертом месте по числу разводов, некорректная, рассказала заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор, д. э. н. Ирина Калабихина. Ее слова приводит aif.ru.

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Она подчеркнула, что только 9% россиян сегодня находятся в статусе разведенных, а среди граждан в возрасте 40-44 лет только 10% не состояли в браке вообще. Поэтому желание жениться у россиян по-прежнему на высоком уровне.

Карабихина пояснила, что неверно строить статистику на основе заключенных и распавшихся браков в определенный год, так как, например, в этом году распадаются браки, заключенные 10-20 лет назад. Соответственно тогда была другая численность населения и другой процент неженатых людей. Если считать правильно, опираясь на количество браков и разводов на 1000 жителей за конкретный год, то можно увидеть, что в России семь браков приходятся на четыре развода – этот показатель не изменился с 1990-х годов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила НСН, что программа для родителей «от 0 до 18» поможет сохранить семью.