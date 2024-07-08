Опрос показал, какие места считают худшими и лучшими для свиданий

Большинство россиян предпочитает начинать романтические отношения с личной встречи, а знакомства с потенциальными партнерами заводить на работе, в клубах по интересам или в компаниях друзей. Об этом сообщает «360» со ссылкой на данные социологического опроса.

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Идеальным свиданием участники опроса назвали прогулку на природе, поход в ресторан, кафе или кинотеатр. При этом среди худших мест для встречи были выделены фудкорты и ночные клубы. Большинство опрошенных также заявили, что никогда не пользовались приложениями для знакомств (64%) и не доверяют им (68%).

52% признались, что верят в любовь с первого взгляда. Чаше всего об этом говорили люди старше 55 лет. 68% участников опроса отметили, что считают любовь основой крепкой семьи, а 84% подчеркнули, что одним из ключевых факторов семейного благополучия является финансовое благополучие.

Главными причинами разводов россияне считают супружескую неверность, проблемы с алкоголем, рукоприкладство и неуважение к партнеру.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Его празднуют в день памяти православных святых Петра и Февронии, мощи которых покоятся в Муроме. Там праздник стали отмечать еще в 1990-х годах.