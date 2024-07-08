Опрос показал отношение к браку среди поколения Z

Большинство зумеров заявили о важности создания семьи. Об этом говорится в исследовании, которое было подготовлено приложением для знакомств Mamba.

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Приложение провело опрос среди людей поколения Z (зумеры) – 18 – 27 лет. Большинство опрошенных заявили, что не видят свою жизнь без семьи. С утверждением о необходимости вступить в брак согласились 64% женщин и 50% мужчин. При этом для молодежи очень важно, чтобы их партнер для замужества был «тем самым».

Мужчины рассказали, что при выборе второй половинки ориентируются на общие интересы и цели, характер и личные качества, и только на третьем месте стоит женская фигура. У девушек на первом месте характер и личные качества мужчины, на втором – общие интересы и цели, а на третьем – материальное положение.

С утверждением «семья — ячейка общества» согласны 24% женщин и 26% мужчин. 9% девушек и 11% парней пока не задумывались о браке, а принципиально против 12% мужчин и 3% женщин: им близки альтернативные формы партнерства.

47% мужчин и 53% женщин опрошенных назвали идеальным возрастом для вступления в брак – от 26 до 30 лет. Еще около трети убеждены, что жениться нужно раньше — в возрасте от 21 до 25 лет. И только 12% россиян и 6% россиянок готовы сделать это в возрасте от 31 до 35 лет.

Mamba уточняет, что 17% женщин из поколения Z уже успели побывать замужем, а женаты были 10% мужчин.

В ходе опроса выяснилось, что молодые мужчины предпочитают встречаться дольше, чем женщины. 38% опрошенных парней уверены, что стоит ухаживать за партнершей 1-2 года перед более серьезным шагом, а 16% назвали цифру в 3-4 года. 40% девушек считают, что периода от шести месяцев до года вполне достаточно, чтобы пойти с человеком под венец.

Почти треть зумеров ожидают, что встретят свою любовь в дейтинг-приложении, 36% мужчин и 30% женщин предполагают, что это может случиться на улице, а самыми непопулярными местами знакомств стали бары, клубы и дискотеки.