Доминатрикс: почему мужчины предпочитают подчиняться в постели
Мужское доминирование в постели — привычная ситуация для большинства пар. И все же все чаще мы слышим женщин-доминатрикс, которые пользуются бешеной популярностью среди мужчин. Сексолог Борис Калашник рассказал нам о том, кто же такая типичная доминатрикс и почему мужчины молчат о своем желании занять пассивную роль в постели.
Она всегда сверху. Но только в спальне
Основное отличие доминатрикс от женщины с замашками лидера — она показывает свою власть над мужчиной только в постели. В обычной жизни женщина может не только не претендовать на альфа-позицию, но даже быть на вторых ролях в паре.
Можно ли считать доминатрикс воплощением унижения для мужчины
«Ни в коем случае, — говорит наш эксперт. — Игры с участием доминатрик — мягкое БДСМ, когда оба партнера обговорили границы и подобрали стоп-слово».
В такой интимной активности в любом случае есть уважение, особенно к потребностям мужчины, так как сильный пол редко признается в пристрастиях, когда ему приходится подчиняться.
Кстати, почему мужчинам так сложно признаться своей женщине в желании попробовать сменить доминантные позиции?
Как говорит наш эксперт, в современном мире, несмотря на всю толерантность, все еще сильна теория, что мужчина должен быть лидером во всем, иначе он потеряет свой авторитет. Борис:
«Для мужчины нет ничего страшнее, если партнерша перестанет видеть в нем мужчину, поэтому многие стараются не делиться своими сокровенными желаниями с любимой».
Женское доминирование в постели невероятно возбуждает мужчин, которые уже давно в отношениях со своей женщиной, так как секс по неизвестному мужчине сценарию возбуждает не меньше, чем первая близость с новой партнершей.
Сексолог:
«Самое главное — проявлять уважение к партнеру, какую бы вы ни выбрали роль для себя в постели. Помните, что все происходящее — всего лишь интимная игра».