Психолог рассказал, с какими проблемами сталкиваются семьи и как их преодолеть

В наше время институт семьи сталкивается с большим количеством вызовов. О главных из них в беседе с «ФедералПресс» рассказала психолог Светлана Аверина.

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«Важнейшими из вызовов являются построение действительно гармоничных отношений и противостояние навязанным социальным интроектам о том, как надо жить», – отмечает психолог.



По словам Светланы Авериной, с первым вызовом можно справиться с помощью умения слушать и слышать партнера, а также способности договариваться и уступать друг другу, высказывать свои желания и ожидания в браке.

Столкнувшись со вторым вызовом, по словам специалиста, важно проводить качественный самоанализ и анализ динамики отношений. Тогда можно установить, что является подходящим и полезным для себя и пары.

«Стоит сказать, что любые вызовы могут быть преодолены, если преодолеть главный вызов – честность по отношению к себе и своему партнеру. Тогда появляется возможность построить настоящую честную и счастливую семью», – резюмировала психолог.



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