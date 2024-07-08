Психолог предупредил о четырех вопросах, которые выбесят женщину на первом свидании

На свидании какие только неловкие моменты ни случаются! Но самое неуместное, что может быть, — непродуманные вопросы от мужчин. Психолог Владимир Глушков подсказал, о чем лучше промолчать на первой встрече.

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«У тебе есть своя квартира?»

Наверное, один из самых раздражающих женщин вопросов. Конечно, рано или поздно этот момент вы обговорите, однако при первом общении вопросы «в лоб» о материальном положении или жилищных условиях будут крайне неуместны. Владимир:

«Мужчины часто задают подобные вопросы, чтобы "прощупать", какую позицию вы занимаете в социуме, и насколько сильно ему придется в вас вкладываться».



«А почему одна, ведь такая красивая?»

Женщинам бывает трудно понять, почему мужчины до сих пор ассоциируют хорошие внешние данные с успехом в личной жизни, но и на этот вопрос у психолога есть ответ:

«Для мужчин женская внешность — мощный триггер. Мужскому полу действительно трудно понять, почему красивые девушки часто одни».



К слову, этот вопрос очень многое может сказать о вашем кавалере, будьте внимательны к его словам и хорошо подумайте, нужно ли вам подобное общение.

«А ты с кем-то еще ходишь на встречи, кроме меня?»

Более странный вопрос на первой встрече подобрать сложно, но мужчины задают его очень часто. Некоторым действительно кажется, что с самой первой встречи он «застолбил» конкретную женщину. Владимир сделал пояснение для мужчин:

«На первых свиданиях никто из вас ничего никому не должен, вы просто общаетесь, чтобы понять, сможете ли вы что-то построить в плане отношений. На этом этапе крайне неуместно проявлять ревность подобного рода».



«Почему ты еще не была замужем?»

Вопрос, после которого хочется встать и уйти со свидания, наверное, любой женщине. Рождение детей, замужество и в целом отношения — личный выбор человека, который не зависит ни от чего, кроме желания. Оправдываться за отсутствие брака к определенному возрасту — последнее, что вы должны делать перед малознакомым мужчиной.