Психолог предупредил о четырех вопросах, которые выбесят женщину на первом свидании

«А квартира есть?»: 4 вопроса от мужчин на свидании, которые выбесят женщину
На свидании какие только неловкие моменты ни случаются! Но самое неуместное, что может быть, — непродуманные вопросы от мужчин. Психолог Владимир Глушков подсказал, о чем лучше промолчать на первой встрече.
«У тебе есть своя квартира?»
Наверное, один из самых раздражающих женщин вопросов. Конечно, рано или поздно этот момент вы обговорите, однако при первом общении вопросы «в лоб» о материальном положении или жилищных условиях будут крайне неуместны. Владимир:
«Мужчины часто задают подобные вопросы, чтобы "прощупать", какую позицию вы занимаете в социуме, и насколько сильно ему придется в вас вкладываться».
«А почему одна, ведь такая красивая?»
Женщинам бывает трудно понять, почему мужчины до сих пор ассоциируют хорошие внешние данные с успехом в личной жизни, но и на этот вопрос у психолога есть ответ:
«Для мужчин женская внешность — мощный триггер. Мужскому полу действительно трудно понять, почему красивые девушки часто одни».
К слову, этот вопрос очень многое может сказать о вашем кавалере, будьте внимательны к его словам и хорошо подумайте, нужно ли вам подобное общение.
«А ты с кем-то еще ходишь на встречи, кроме меня?»
Более странный вопрос на первой встрече подобрать сложно, но мужчины задают его очень часто. Некоторым действительно кажется, что с самой первой встречи он «застолбил» конкретную женщину. Владимир сделал пояснение для мужчин:
«На первых свиданиях никто из вас ничего никому не должен, вы просто общаетесь, чтобы понять, сможете ли вы что-то построить в плане отношений. На этом этапе крайне неуместно проявлять ревность подобного рода».
«Почему ты еще не была замужем?»
Вопрос, после которого хочется встать и уйти со свидания, наверное, любой женщине. Рождение детей, замужество и в целом отношения — личный выбор человека, который не зависит ни от чего, кроме желания. Оправдываться за отсутствие брака к определенному возрасту — последнее, что вы должны делать перед малознакомым мужчиной.