«Счастливо не только в сказках»: психолог дал советы по сохранению брака

Для построения гармоничных отношений нужно не зацикливаться только на своих желаниях или интересах партнера, а доверие у диалог помогут укрепить брак, заявила НСН Юлия Романова.

© unsplash

Основными причинами разводов в России являются финансовые проблемы и угасающее либидо, однако сонастройка и поиск компромиссов поможет сохранить семью, заявила НСН психолог Юлия Романова.

В России 8 июля празднуется День семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в РФ годом семьи. Идея возникла у жителей Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.

«На 1000 браков в России приходится более 700 разводов. Самой частой причиной разводов у современных пар стали финансы. Почти 40% обратившихся ко мне пар столкнулись с нехваткой денег, бедностью и невозможностью прокормить семью. На втором месте – отсутствие взаимопонимания и угасающее либидо. Когда к партнеру больше не хочется прикасаться, обнимать его и целовать. Секс случается все реже, а мысли о ком-то третьем или разрыве возникают все чаще. Я всегда привожу такой интересный пример, из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов: оказывается, выбирая человека на всю жизнь, люди не думали, что с ним придется жить целую неделю», - рассказала она.



Тем не менее, жить вместе долго и счастливо можно не только в сказках или в кино, но одного желания для этого недостаточно, нужен постоянный диалог и конкретные действия в паре.

«Найдите баланс между «я», «ты» и «мы». Для этого не фокусируйтесь только на своих желаниях или только на желаниях партнера, учитесь искать компромиссы, идти на взаимные уступки, радоваться не только своим приобретениям, но и успехам другого. Если вы начнете потакать только своим или его желаниям или станете фанатично создавать отношения, как у любимого блогера или подружки, полностью игнорируя свои потребности, ваши отношения сразу начнут рушиться. Проведите время вдвоем и закажите романтический ужин с музыкантами и подарками друг другу. В идеале выехать на выходные за город и остаться одним. Так же отлично подойдет поездка на групповое мероприятие, где супруги проходят совместные практики и медитации для гармонизации души и тела. Когда супруги это делают вместе, то происходит сонастройка и оба начинают лучше друг друга слышать! Научитесь честно выражать свои эмоции. Партнер не может догадываться о ваших мыслях и чувствах — он видит только то, что вы ему показываете. И если вы не донесете, как относитесь к той или иной вещи, близкий человек может ненароком вас обидеть. Тоже самое и в интимном плане, если либидо угасает, нельзя об этом молчать. Только доверие и постоянный диалог смогут сохранить любой брак», - рассказала она.



Ранее врач-психиатр Андрей Шмилович в беседе с НСН объяснил «рекорд» психических расстройств в России.