Жители какого региона чаще всего читают книги по семейной психологии

Книги по семейной психологии наиболее востребованы среди жителей Башкортостана, где популярнее всего среди женщин. Среди мужчин-россиян по этому показателю лидируют представители Пермского края. Такие данные были получены в ходе исследования Литрес. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

© РИА Новости

Исследование приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в России.

Так, в Башкортостане чаще всего интересуются книгами о семейных взаимоотношениях девушки в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте оказалась Челябинская область, где аналогичную литературу предпочитает тот же сегмент аудитории. Замкнула тройку лидеров Тверская область — там в книгах по семейной психологии заинтересованы больше всего женщины в возрасте от 35 до 44 лет.

Свердловская область заняла четвертое место в рейтинг. Чаще всего эту литературу читают женщины от 45 лет до 54 года.

Санкт-Петербург и Ленобласть расположились в рейтинге только на восьмом месте. Там семейная психология привлекает девушек от 25 до 34 лет.

Девятую строку разделили Новосибирская область и республика Крым, показавшие одинаковый процент увлеченных пользователей. В этих субъектах РФ произведения о взаимоотношениях наибольшим интересом пользуются у женщин 35-44 лет.

Закрывают топ-10 Краснодарский край и Воронежская область. Там сохраняется тенденция повышенной заинтересованности среди женского населения, но заметна разница в возрастной структуре — 25-34 года и 35-44 года соответственно.

В рамках исследования аналитики также проанализировали увлечение мужчин книгами по семейной психологии и составили топ-5 регионов, где прослеживается повышенное внимание к этой теме. В список вошли: Пермский край, республика Башкортостан, Новосибирская область, республика Крым и Краснодарский край.