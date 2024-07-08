«Думаю о заморозке яйцеклеток». Одинокая женщина столкнулась с осуждением замужних коллег

30-летняя женщина столкнулась с осуждением замужних коллег: они не понимают, как можно жить без мужа и детей. По мнению окружающих, быть одинокой в таком возрасте странно и эгоистично – особенно, для представительниц прекрасно пола.

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Автор поста на форуме Mumsnet, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что давно замечала косые взгляды коллег. Женщины с работы, с которыми она общается, регулярно подтрунивают над ней и отпускают неоднозначные комментарии по поводу ее статуса «в активном поиске».

«Я работаю в офисе, полном женщин в возрасте от 35 до 45 лет. Они немного старше меня, но уже все замужем и в основном с детьми. Они одержимы своими мужчинами, постоянно говорят о них и скептически относятся к свободным девушкам».



Проблема, с которой чаще всего сталкиваются старшие дочери

На днях весь женский коллектив отправился после рабочего дня в бар, чтобы выдохнуть и посплетничать. В тот вечера автор публикации особенно остро почувствовала осуждение со стороны коллег, которые совершенно не хотели воспринимать ее всерьез.

«Я подумываю о заморозке яйцеклеток, так как я хотела бы иметь семью. Я чувствую, что мне нужно смириться с тем, что я, возможно, никогда никого не встречу. Но мне так стыдно за мое одиночество, и я словно не могу смотреть миру в глаза. Общество заставляет одиноких чувствовать, что с ними что-то не так».



Автор поста время от времени вступает в отношения с мужчинами, но, как правило, они заканчиваются через несколько месяцев.

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