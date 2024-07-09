Законопроект о психологической помощи могут внести в Госдуму этой осенью

В Госдуме 9 июля пройдет круглый стол, на котором обсудят готовящийся проект закона «Об основах психологической деятельности». Этот документ пишут уже два года, но, по мнению председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, именно будущее мероприятие может поставить точку. Подробности депутат рассказала в интервью «Парламентской газете».

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Нина Александровна, что главное в будущем законопроекте?

— Мы уже два года работаем над ним, речь идет о рамочной инициативе. Концепция отвечает названию — психологическая помощь населению. У нас до сих пор даже нет определения, кто такой психолог.

Речь идет о том, чтобы раз и навсегда определиться, психолог — это кто? Специалист с высшим образованием? Или специалист, окончивший трехмесячные курсы? Или тот, кто имеет двадцатилетний опыт работы в сфере?

Также мы говорим о создании единого реестра психологов, чтобы каждый, независимо от того, где он живет — в Подмосковье или Камчатке, — мог увидеть список квалифицированных специалистов. И, конечно же, чтобы люди не попали в руки шарлатанам.

Какая информация должна содержаться в этом реестре?

— Высшее учебное заведение, которое окончил психолог, дополнительная подготовка, практика, отзывы, возможно, тема диссертации. От определения понятия «психолог» мы поймем, кто из них, например, может работать с детьми.

В любом случае ведомственная психологическая наука в МВД, МЧС, прокуратуре отличается от общей психологии, ведь возрастная специальность — это одно, а работа в зоне спецоперации — это другое.

Закон облегчит получение психологической помощи нашим гражданам, чтобы люди понимали, что это за наука, что за специалисты — блогерша с миллионом подписчиков, помогающая за донаты, или человек, который ведет прием в поликлинике.

А как же частная практика?

— Никто не собирается прикрывать частников, они будут существовать наряду с государственной практикой. У нас же есть частная медицина.

Почему вдруг понадобился закон о психологах?

— Спецоперация вскрыла огромные проблемы в необходимости психологической поддержки как нашим бойцам, так и членам их семей, детям тех парней, которые сейчас воюют.

Как будут готовить квалифицированные кадры?

— Мы должны об этом позаботиться. Как раз и нужно решить, кто это будет — выпускники медицинских вузов, педагогических? Это предметный разговор, но я думаю, что по итогам нашего завтрашнего разговора мы уже должны выйти на законопроект.

Когда документ доберется до первого чтения?

— Скорее всего, это будет осенняя сессия.