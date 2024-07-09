Топ-3 самых корыстных в любви знаков зодиака

В мире астрологии каждая звезда и планета раскрывают уникальные черты и склонности людей, рожденных под их влиянием. Любовь — это загадочное и многогранное чувство, которое проявляется по-разному у каждого из нас. Некоторые знаки зодиака дарят любовь безусловно, стремясь к гармонии и самопожертвованию. Однако есть и такие, для кого любовь неотделима от собственных интересов и выгоды. Самых корыстных в любви представителей гороскопа в беседе с «Вечерней Москвой» назвала эзотерик Аделина Панина.

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Телец

Телец, управляемый Венерой, планетой любви и красоты, стремится к стабильности и материальному благополучию. Эти представители земной стихии известны своей привязанностью к роскоши и комфорту, что часто становится приоритетом в их жизни. Телец ценит качество во всем, будь то еда, одежда или жилье, и не остановится ни перед чем, чтобы окружить себя лучшими вещами.

В отношениях Тельцы проявляют себя как верные и преданные партнеры, но их стремление к роскошной жизни иногда может затмевать истинные чувства. Желая обеспечить себе высокий уровень жизни, они нередко рассчитывают на материальную поддержку своих вторых половинок. Телец, как никто другой, умеет использовать ресурсы партнера для достижения своих целей, будь то дорогие подарки, совместные путешествия или стильные обновки.

Лев

Лев, управляемый Солнцем, является настоящим королем зодиакального круга. Эти представители огненной стихии славятся своей яркой харизмой, уверенностью в себе и желанием быть в центре внимания. Львы любят роскошь и великолепие, в этом стремлении к блеску они находят выражение своей царственной натуры.

Львы высоко ценят материальные выражения привязанности и считают, что истинная любовь должна сопровождаться щедрыми подарками и знаками внимания. Они хотят окружать себя красивыми вещами и роскошью, и для них важно, чтобы партнеры разделяли их страсть к комфорту и стилю. Щедрость Льва не знает границ, но они ожидают ответной щедрости, считая это доказательством искренних чувств.

Скорпион

Скорпион, находящийся под управлением Плутона и Марса, является одним из самых страстных и загадочных знаков зодиака. В любви Скорпионы проявляют интенсивность и глубину, которую редко можно встретить у других знаков. Они известны своим магнетизмом, силой воли и неутолимым желанием контролировать все, что происходит вокруг них.

Однако за их внешней страстностью и преданностью часто скрывается корыстная сторона. Скорпионы стремятся к полной власти и контролю в отношениях, и материальная сторона не является исключением. Они могут использовать ресурсы своего партнера для достижения своих целей и обеспечения желаемого уровня комфорта и безопасности. Скорпионы обладают исключительной проницательностью, что позволяет им точно понимать, как и когда можно воспользоваться преимуществами, которые дает партнер.