Психотерапевт рассказал, как безболезненно пережить развод

Когда человек оказывается в ситуации развода, ему кажется, что весь мир рушится, а адаптироваться к новым реалиям не получается, заявила NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, в таком случае важно помочь себе, обретя уверенность и стабильность. Как отметила специалист, поддержка родных, друзей, любимое увлечение, уход за детьми или домашним животным помогут пережить этот непростой период.

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"Чаще всего один партнер долго думает, взвешивает все за и против и потом выносит решение развестись. Это становится шоком для второго человека. Здесь очень важно, чтобы рядом был кто-то, на кого можно было бы опереться. Не стоит полностью полагаться только на свои силы, поэтому необходимо вовремя обратиться за помощью к психологу, родственникам или друзьям. Очень важно не отгонять от себя грусть, тоску, печаль, боль, обиду. Эти чувства нужно активно проживать, проговаривать для того, чтобы как можно быстрее благополучно пережить эту стадию", — отметила Наумова.



Психолог посоветовала первое время минимизировать встречи с бывшим партнером, чтобы суметь адаптироваться к новой реальности, лучше понять, что происходит. Специалист рекомендовала ориентироваться на свои желания и чувства.

Ранее психолог Светлана Аверина заявила, что умение слушать и слышать партнера поможет преодолеть проблемы в семье. По ее словам, также важно уметь уступать друг другу и договариваться.