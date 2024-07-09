Мужчины способны догадаться об изменах девушки по фотографиям

Исследование ученых из Австралии показало, что мужчины могут определить, насколько верна женщина, только по ее внешнему виду, причем, только по фото. Результаты опубликованы научным изданием Plos One. Значит ли это, что у девушек все буквально написано на лице? Не совсем. Эксперты использовали 34 фотографии женщин в возрасте от 20 до 42 лет, а также информацию о том, изменяли ли они партнеру. Снимки участниц сгруппировали попарно, где одна девушка уверяла, что верна партнеру, а другая призналась, что изменяла не менее двух раз.

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Затем 43 мужчины должны были внимательно рассмотреть фотографии и определить, какая из женщин не изменяла партнеру. Еще 29 участников попросили оценить, насколько каждая женщина заслуживает доверия. Чтобы подтвердить результаты, эксперимент провели повторно, с новой выборкой из 60 участников. Оказалось, что в среднем мужчины могут правильно определить, какая женщина из двух верна партнеру, в 55-59% случаев. Исследователи предположили, что механизмы, позволяющие мужчинам идентифицировать женщин, которые, вероятно, изменяли, могут быть результатом эволюции.