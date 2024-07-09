Психолог рассказала, как избежать конфликтов во время семейного отдыха

Обсуждение планов и желаний всех членов семьи поможет избежать конфликтов во время отдыха, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с News.ru.

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По словам эксперта, семье необходимо обсудить все варианты отпуска и прийти к компромиссу, который устроит каждого. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации, подчеркнула Дугенцова.

Психолог порекомендовала заранее составлять планы развлечений, чтобы каждый из членов семьи смог посетить желаемое место. Она указала, что некоторым нравится активный отдых, а другим важно посидеть в тишине. Эти нюансы необходимо учитывать, отметила Дугенцова.

Психолог посоветовала выделить личное пространство каждому члену семьи и не настаивать на постоянном совместном времяпрепровождении. Она дополнила, что конфликты неизбежны, главное – всегда прислушиваться друг к другу и быть готовым к диалогу. Важно обсуждать проблемы, а не обижаться, заключила Дугенцова.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно сформировать понятие "семейный туризм" и разработать рекомендованные маршруты семейного отдыха для создания соответствующей инфраструктуры. Она отметила, что сейчас большую популярность у молодых семей приобретает автомобильный туризм.