Психолог объяснил, почему взрослым труднее заводить и поддерживать дружбу

В зрелом возрасте человек склонен предъявлять больше требований к окружающим.

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С ним не «поиграешь в песочнице». Необходимо находить совместные занятия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

«Это действительно сложно. Важно не отчаиваться в тот момент, когда хочется опустить руки, его преодолеть и пойти вперёд, потому что дружить во взрослом возрасте намного сложнее. Больше требований к партнёру, меньше дел, которые можно сделать вместе, уже не поиграешь в песочнице, уже не поиграешь в догонялки, салочки. Нужно придумывать какие-то совместные дела. Если старше пятидесяти лет, мне кажется, программа «Московское долголетие» хорошее».



Отсутствие друзей говорит о проблемах с психикой. Людям нужен «другой человек рядышком», добавила специалист.

Ранее психолог сообщила, что для построения дружбы людям необходимо провести вместе около 200 часов. Доверие друг к другу возникает спустя год совместного времяпрепровождения.