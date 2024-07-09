Психолог рассказал, почему отношения не спасают от одиночества

Логично ожидать, что серьезные отношения станут страховкой от одиночества. Когда у вас есть любящий партнер, вам всегда есть с кем пообщаться, кому излить душу после утомительного рабочего дня и с кем провести выходные. Однако жизнь — не романтическая комедия.

© Super.ru

«В реальном мире люди довольно часто чувствуют себя одинокими в отношениях, даже если проводят большую часть своего свободного времени со своим любимым человеком», — объяснила психолог Патрис Н. Дуглас в беседе с порталом Self.



По словам эксперта, то, что вы живете с кем-то в одном доме, не значит, что вы уделяете достаточно внимания друг другу. Так, согласно исследованию AARP 2018 года, среди респондентов среднего возраста 31% состоящих в браке людей и 29% тех, кто живет с партнером, заявили, что чувствуют себя одинокими.

По словам специалиста, одиночество — это прежде всего физическая проблема. Например, когда вашего партнера чаще всего нет рядом из-за работы. Но одиночество также может быть не связано с физическим отсутствием второй половинки, если вы чувствуете себя эмоционально «оторванной» от партнера и от всего мира.

«Возможно, ваш партнер выглядит отстраненным. Возможно, он все время разговаривает по телефону во время ужина или не может вспомнить ничего из того, что вы сказали ему в разговоре, который был действительно важен для вас, — это также может привести к одиночеству», — считает доктор Дуглас.



Проверить, насколько хорошо у вас налажен контакт, можно с помощью забавных тестов из Сети: например, с помощью теории апельсиновой кожуры или использовать метод Бекхэмов.

6 фраз, которые убивают любовь и доверие: не говорите их своему партнеру