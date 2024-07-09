Семь фраз на замену «извините», чтобы не терять достоинство в любой ситуации

Даже когда извинения кажутся формулой вежливости — они могут приносить больше вреда, чем пользы: в частности, подрывая вашу уверенность в себе. К счастью, есть множество изящных альтернатив популярному «извините».

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«Давайте найдем решение вместе»

Очередное «извините» как будто не предполагает какого-либо позитивного результата и лишь становится сомнительным утешительным призом за ошибку. Вместо того чтобы поддаваться пораженческим настроениям, предложите найти решение вместе — это одновременно и просьба о помощи, и возможность разделить ответственность. Как ни крути, вы в выигрыше.

«Благодарю за понимание»

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Когда речь идет о серьезном конфликте, может быть действительно важно принести извинения. Однако в ситуации, когда вы готовы прийти к компромиссу, вы не обязаны извиняться за свое мнение. Вместо конструкции «Извините, но я думаю иначе» продуктивнее будет изложить свою точку зрения и поблагодарить за понимание, тем самым расположив собеседника к себе.

«Я вас понимаю и, кажется, знаю, как исправить ситуацию»

Если вы сделали что-то неправильно, извинения не облегчат затруднительное положение собеседника. Если исправить ошибку сразу же не представляется возможным, в ваших силах взять на себя новые обязательства и подарить человеку надежду на решение вопроса. Таким образом вы демонстрируете готовность нести ответственность, чем завоюете уважение.

«К сожалению, все пошло не так, как планировалось»

Не всегда проблема, за которую вам приходится отвечать, возникла по вашей вине. В таком случае нет необходимости брать все на себя — достаточно разделить с человеком его расстройство и посочувствовать. Да, все пошло не так, как планировалось, — вы признаете проблему и готовы заняться поиском решения, не теряя времени. Подобный подход способен растопить лед.

«Спасибо за обратную связь, это важно для меня»

Нередко мы спешим произнести «извините» в ответ на конструктивную критику. Даже если замечания, на ваш взгляд, принадлежат крайне авторитетному человеку, пользуйтесь возможностью получить больше ценной информации. Хотя такой ответ может показаться несколько формальным — это отличный способ показать, что вы не пропустили комментарий человека мимо ушей и готовы прислушаться к его мнению и продолжить обсуждение.

«Чем я могу помочь?»

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Если человек оскорблен, опечален или расстроен, не всегда «простите» будет подходящим вариантом. Предложение помощи покажет, что вы признаете и разделяете боль собеседника. Спросить, что вы можете сделать, чтобы он почувствовал себя лучше, — значит проявить искреннюю заботу и обеспечить реальную поддержку на деле, а не на словах.

«Я высоко ценю ваше терпение»

В ситуациях, когда вы опаздываете, выражение благодарности за терпение дает понять, что вы цените чужое время, несмотря на свою оплошность. Менее официальным аналогом может быть «спасибо, что дождались». Эти варианты настроят на позитивный лад, а кроме того, вы скорее покажетесь серьезной, деловой личностью и сможете избежать неловкости в самом начале разговора.