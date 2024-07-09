Сексолог перечислил фразы, которые сделают ваш секс последним

Идеально, если вы открыты друг перед другом и можете обсудить с партнером любые интимные моменты, однако есть фразы, которые убьют ваш секс с конкретным человеком навсегда. Сексолог Евгения Жарикова рассказала, о чем стоит промолчать во время близости.

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«Ну, скоро там?»

Для мужчины это очень страшная фраза. В переводе на мужской она звучит следующим образом: «Мне уже надоело, не знаю, как прекратить все это». Евгения:

«Мужчине важно чувствовать себя героем в постели, поэтому подобная фраза убьет весь настрой и его желание к вам, как к женщине».



Если хочется быстрее завершить процесс, лучше сделайте все сами, не травмируя нежное мужское эго.

«О чем думаешь?»

Если мы говорим о мужчине, то он ни о чем не может думать в этот момент. Так устроена его физиология. Так что подобный вопрос лишь собьет его и, возможно, переключит, а вам ведь это не нужно? Не факт, что у партнера получится возбудиться повторно.

«Все, что ли?»

Когда хочется ударить по самому нежному, можно сказать эту фразу. Но если планируете продолжать отношения, подобные вещи никогда не стоит говорить мужчине. Как уже говорил наш эксперт, для мужского эго нет ничего страшнее, чем отсутствие восхищения или, не дай бог, критика его сексуальных способностей. Евгения:

«Если вас действительно не устраивает секс с партнером, молчать об этом не нужно, но и в лоб говорить, что он вас разочаровал, тоже не стоит».



«Хорошо, но только быстро»

В голове мужчины снова такой перевод: «Мне не нравится секс с тобой, но раз уж ты просишь, то ладно». В процессе мужчина, конечно, не будет задумываться над вашей фразой, но после его начнут одолевать сомнения, нужен ли о вам как любовник. Если вы понимаете, что секса не хочется, лучше перенести на другое время, но ни в коем случае не подгоняйте партнера.