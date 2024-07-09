Миссионерская поза: сексолог назвал пять причин, почему она может стать вашей любимой

Расхожее мнение гласит, что миссионерская поза — это не круто, скучно и вообще для зануд и пенсионеров. Или, как понятно из названия, для тех, кто стесняется секса и себя в нем. На самом деле, конечно, все совсем не так. Это простая, эффективная позиция, которую вы можете варьировать, чтобы получить умопомрачительный сексуальный опыт. Вот почему она действительно очень хороша.

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Способствует близости

Основное преимущество миссионерской позиции — ее нацеленность на близость во всех смыслах, потому что она интимна по своей природе.

«Находясь лицом к лицу, вы можете смотреть друг другу в глаза, соприкасаться кожей к коже и иметь свободный доступ к телу друг друга», — объясняет сексолог Ольга Василенко.



Клиторальная стимуляция

Миссионерская поза может доставить особое удовольствие женщине, поскольку во время проникновения лобок партнера прижимается к клитору, обеспечивая его одновременную стимуляцию.

Пропуск к другим видам секса

Это замечательная переходная позиция, которая позволяет легко перейти к оральному сексу, двойному проникновению (с использованием игрушек) или таким позам, как «лотос сидя», где приоритет отдается контакту лицом к лицу.

Удовольствие без рук

«Миссионерская позиция — это позиция, в которой руки практически не нужны для поддержания баланса. А значит, вы можете использовать их, чтобы свободно исследовать эрогенные зоны партнера или использовать секс-игрушку», — подсказывает Ольга.



Простота

Универсальность позы делает ее фантастической отправной точкой для всевозможных вариаций. Хотя ограниченная глубина проникновения может быть проблемой для некоторых, вы можете скорректировать позицию, изменив угол наклона для более глубокого проникновения. Рассматривайте традиционный миссионерский секс как один уровень из многих. Вот несколько способов изменить эту надежную позицию.

«Вы можете использовать кольца для члена или внешние вибраторы для клиторальной стимуляции (например, пули или пальмовые»).



Поднятие ног и бедер женщины позволяет добиться более глубокого проникновения во время миссионерского секса. Положите подушку за поясницу, затем обхватите одной или обеими ногами торс или бедра мужчины. Если у вас все хорошо с гибкостью, можете положить свои ноги на плечи мужчины в варианте, известном как «ракушка» или «устрица», — предлагает Ольга.