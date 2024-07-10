Айза рассказала о личной жизни на шоу Иды Галич

Блогер и телеведущая Айза стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Есть вопросики» Иды Галич, где рассказала о многочисленных операциях на грудь, отношениях с Гуфом и трех иностранцах, которые ухаживают за ней прямо сейчас.

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О девяти операциях на грудь:

Айза поделилась с Идой тем, что сделала около 9 операций на грудь, потому что ее организм не принимал силикон, а нити рассасывались очень быстро. Во время последней операции выяснилось, что предыдущий врач не достал капсулу, в которой лежал имплант, и не пришил на место мышцы. В ответ Ида заметила, что именно поэтому не хочет делать грудь себе.

«Хотя хорошие врачи предупреждают, что если ты поставил силиконовый имплант, ты должен каждые 5-6 лет подтягивать кожу, потому что она отвисает»,

— добавила Айза.



О рекламе магазина поддельных вещей:

Айза подтвердила, что рекламирует магазин с репликами известных брендов:

«Раньше я бы никогда не взяла на рекламу магазин паленых вещей, потому что раньше я их не носила. А сейчас сама Маргарита Симоньян показывает свои фейковые шанельки в камеру — значит это можно. Тогда, когда я хотела поднимать планку, это было актуально, сейчас мне нужны деньги».



О причинах переезда на Бали и проблемах с ментальным здоровьем:

Айза рассказала о том, что переехала на Бали, потому что у нее диагностировали тревожное расстройство и депрессивный синдром средней тяжести и она не могла оставаться в Москве, где постоянно нужно работать и нельзя позволить себе лечь и лежать. Бали позволил ей замедлиться, к тому же сыновья Элвис и Сэм просили ее находиться радом с ними.

Про отношения с Гуфом:

«Он приезжал вчера в гости к моим родителям, мы вместе обедали. Удивительно, но мои родители его любят, обожают просто. Это ужасно». «Например, если он обидится, он не будет давать деньги. Я вчера у него выпрашивала, мы прям торговались. Я говорю — столько, он — нет, дам столько, я говорю — нет, столько. Сейчас мы пытаемся это по суду определить. Я вообще хотела отобрать у него все, но он просит этого не делать».



Про участие Гуфа в жизни Сэма во время отношений с бывшей женой Юлией:

В ответ на вопрос о девушках Гуфа, Айза сказала, что для нее здесь главное то, насколько Алексей участвует в жизни Сэма. Во время отношений со второй женой он вообще не общался с сыном. Не мог звонить, прятался и шептал: «Я перезвоню, я перезвоню».

«Она этим его кошмарила, — добавила Айза. — Поэтому, конечно, она у меня вызывает отвращение». «Когда я понимаю, что ребенку нужен отец и на моих глазах вырабатывается травма отверженности, я, естественно, злюсь».



Про личную жизнь Айзы прямо сейчас:

Айза со свойственной ей откровенностью рассказала о том, что сейчас одновременно общается с тремя иностранцами — Томасом, Люком и Флорианом. С Томасом у героини пока просто общение, а с Люком и Флорианом уже кое-что большее.