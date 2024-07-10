Раскрыто новое полезное свойство поцелуев

Поцелуи помогают укрепить здоровье и сбросить вес, утверждает коуч по свиданиям Джейкоб Лукас. Их новое полезное свойство эксперт раскрыл изданию Daily Star.

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Лукас заявил, что поцелуи укрепляют иммунитет и сохраняют зубы и десны здоровыми, поскольку во время них усиленно вырабатывается слюна, в которой содержится много помогающих бороться с бактериями и вирусами веществ. Также укрепить здоровье позволяет обмен микробами: это заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме, чтобы не допустить развития инфекции в организме.

Также Лукас добавил, что поцелуи способствуют похудению.

«Страстные поцелуи задействуют множество мышц лица и тела. Некоторые исследования показали, что при этом можно сжигать до 26 килокалорий в минуту. Это более 100 килокалорий менее чем за пять минут», — объяснил он.



При поцелуе, по словам эксперта, в мозгу вырабатывается коктейль из гормонов дофамина, окситоцина и серотонина, благодаря которому человек испытывает счастье, радость и эйфорию. Кроме того, поцелуи снижают уровень кортизола, что способствует расслаблению и снятию стресса.

Наконец, во время поцелуя увеличивается частота сердечных сокращений. Благодаря этому кровеносные сосуды расширяются, а кровоток усиливается, что помогает облегчить мигрени и менструальные спазмы.

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