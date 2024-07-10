Эксперт объяснила, к чему приводит нереализованность женщин в семье

Психолог рассказал, к чему приводит нереализованность женщин в семье
Своим мнением по данному вопросу с редакцией RuNews24.ru поделился кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Борисович Невеев.
«Я хотел бы снять ответственность с женщин, которые придерживаются мнения о возможности делать аборт или не заводить детей, занимаясь карьерой. Они во многом находятся под влиянием современной прозападной культуры, которая способствует сокращению населения планеты. Всё это приводит к депрессиям. Девушки, которые считают, что им не нужны дети и семья, становятся клиентами психологов и психотерапевтов. Их влечёт отсутствие чего-то важного — реализации как супруги и матери, ведь это главный источник идентичности для женщин», - сказал собеседник издания.
Александр Борисович отметил, что голос церкви в этом вопросе важен. Но не каждый священник, который популярен в интернете и высказывается на злободневные темы, обладает необходимым духовным опытом, чтобы повести человека за собой.
«К сожалению, некоторые из них больше ориентированы на сенсации, чем на помощь людям. Главная сила церкви — это её пример. Если бы мы видели на экранах или в интернете семьи простых сельских священников с 7 детьми, это было бы мощным мотивирующим фактором. Это наглядно показало бы, что есть люди, которые настолько сильно верят в Бога, что готовы сносить материальные и физические испытания, чтобы исполнить волю Господа», - уверен эксперт.