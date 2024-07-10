Эксперт объяснила, к чему приводит нереализованность женщин в семье

Своим мнением по данному вопросу с редакцией RuNews24.ru поделился кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Борисович Невеев.

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«Я хотел бы снять ответственность с женщин, которые придерживаются мнения о возможности делать аборт или не заводить детей, занимаясь карьерой. Они во многом находятся под влиянием современной прозападной культуры, которая способствует сокращению населения планеты. Всё это приводит к депрессиям. Девушки, которые считают, что им не нужны дети и семья, становятся клиентами психологов и психотерапевтов. Их влечёт отсутствие чего-то важного — реализации как супруги и матери, ведь это главный источник идентичности для женщин», - сказал собеседник издания.



Александр Борисович отметил, что голос церкви в этом вопросе важен. Но не каждый священник, который популярен в интернете и высказывается на злободневные темы, обладает необходимым духовным опытом, чтобы повести человека за собой.