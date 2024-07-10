Звезда порно назвала самые распространенные причины измен мужчин женам

Британская порноактриса Бонни Блу, оказывающая эскорт-услуги, призналась, что среди ее клиентов были женатые люди. В интервью порталу News.com она назвала самые распространенные причины измен мужчин женам.

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«У меня были самые разные клиенты, начиная от фанатов и заканчивая женатыми мужчинами, которые просто хотели немного отдохнуть от повседневной суеты. Я вовсе не осуждаю мужей, которые пользуются эскорт-услугами. Я осуждаю их жен», — заявила звезда фильмов для взрослых.



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По ее словам, мужчины часто решаются на измену, потому что жены не могут доставить им удовольствие в постели. Другой причиной измен Блу назвала стремление отвлечься от стресса, с которым многие регулярно сталкиваются в обычной жизни, отметила порноактриса.

Кроме того, она заявила, что мужчины изменяют, чтобы получить острые ощущения.

«Четвертая причина заключается в том, что многие люди мечтают заняться сексом с порнозвездой, поэтому, переспав со мной, они воплощают мечту в жизнь. И последняя причина заключается в том, что я сексуальнее, чем их жены», — подытожила Блу.



Ранее американская порнозвезда Дженна Фоксс обвинила в зависти людей, критикующих актеров фильмов для взрослых. Она также заметила, что наиболее часто секс-работников осуждают женщины.