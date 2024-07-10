Необходимо ли вводить сиесту в России

Психолог об отдыхе во время жары: «Не вижу острой необходимости во введении сиесты в России»
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту в период аномальной жары. Так в теплых странах называют время, когда людей отпускают на обеденный отдых, если температура особенно высокая. По задумке парламентария, этот опыт стоит перенять, чтобы уберечь здоровье и жизни россиян. Своим мнением о том, насколько такое решение будет полезно для жителей нашей страны, с «ФедералПресс» поделился психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский:
«Сиеста, то есть полуденный отдых от работы в период с 12 до 15 или с 13 до 16 в периоды 40-градусной жары, был принят в Испании, Италии, Греции и некоторых странах Северной Африки и Южной Америке в средние века. Причем это решение действует и сегодня. Раньше это было актуально ввиду не только отсутствия кондиционеров, но и потому что одежда была преимущественно шерстяная, жаркая, плюс не было канализации и водопроводов. Со второй половины XX века, по мере развития цивилизации, практика сиесты постепенно уменьшается. Однако она по-прежнему полезна беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями. Отсюда даже в северных районах Европы и США, по всей России в редкие и короткие периоды жары 30+ работодатели (даже в СССР) традиционно с пониманием отпускали днем с работы тех, кому по здоровью было тяжело в это время. Сейчас руководитель может отпустить работника пораньше во время жары, но это не обязательно. Расширение возможностей онлайн-работы и новые подходы к организации комфортности офисов плюс онлайн-заказ и доставка любых прохладительных напитков вполне позволяют работать в России даже в жару. Поэтому лично я не вижу острой необходимости во введении сиесты в России. Так как те, кто является ответственным человеком и любит свое дело, будут продолжать работу и в самый разгар сиесты. Лентяй и безответственный просто получат еще одну легальную возможность не работать. Они сами работать не будут, да еще и другим не дадут. В итоге это может негативно отразиться и на всей экономике страны. Важно и то, что в государственных и муниципальных предприятиях введение такой системы снизит эффективность работы, а в частной сфере собственники заинтересованы в росте доходов, а не в простое. Ведь если быть исторически и психологически честными, то система сиесты придумана и работала в семейной экономике, в семейном бизнесе, где от работы до дома и обратно – 100–300 метров, а не час езды на автобусе или метро. Плюс при сиесте люди часто работают вечером до 20–21 часа. Вряд ли подобный разорванный трудовой день длительностью до 20 часов в России кого-то устроит. Поэтому переносить средневековый опыт в XXI век не всегда правильно. Более важно обеспечить кондиционеры в каждом кабинете у бюджетников и госслужащих, а не только у начальства».