Необходимо ли вводить сиесту в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту в период аномальной жары. Так в теплых странах называют время, когда людей отпускают на обеденный отдых, если температура особенно высокая. По задумке парламентария, этот опыт стоит перенять, чтобы уберечь здоровье и жизни россиян. Своим мнением о том, насколько такое решение будет полезно для жителей нашей страны, с «ФедералПресс» поделился психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский:

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