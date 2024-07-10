Недовольной своей сексуальной жизнью 63-летней женщине дали совет

63-летняя женщина пожаловалась, что секс с любимым мужем не приносит ей такого же удовольствия, как в молодости, и получила совет от психотерапевта Памелы Стивенсон Коннолли. Ее рекомендацию опубликовало издание The Guardian.

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Автор письма призналась, что после наступления менопаузы прелюдия и многие ласки перестали приносить ей удовольствие и даже стали неприятны. Она подчеркнула, что любит вагинальный секс, но не переносит, когда муж трогает ее грудь или ласкает клитор, и отметила, что в молодости была очень темпераментной, но с возрастом ее либидо снизилось.

Женщина также рассказала, что проходила курс терапии, чтобы избавиться от неприятных ощущений во время интимной близости, но со временем проблемы вновь вернулись. Она задалась вопросом, есть у нее шанс вновь получать удовольствие от сексуальных ласк.

Психотерапевт Конноли ответила, что многие скучают по молодости, но в то же время именно секс в зрелом возрасте способен приносить максимум удовольствия. Она порекомендовала женщине снизить ожидания от разнообразия в интиме и сосредоточиться на удовольствии в моменте, получаемом здесь и сейчас.

«Откровенно говорите мужу, что вам нравится, а что нет. Поставьте на первое место свое удовольствие вместо того, чтобы постоянно угождать ему. Действуйте в соответствии с желаниями своего внутреннего "я". Не терпите то, что вам не нравится, и помните, что всегда нормально сказать: "Стоп!"» — заключила эксперт.



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