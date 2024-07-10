Психолог сообщила, почему мужчины «редко занимаются своим весом»

Чрезмерные переживания по поводу фигуры свойственны женщинам.

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Зачастую только они недовольны собой, рассказала Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда мы говорим о работе с телом, работать надо прежде всего с картиной мира, менять надо идентичность очень многим женщинам. Мужчины крайне редко занимаются своим весом. Им гораздо проще себя принимать. Они не чувствуют себя уверенно, но они — мастера самообмана. Он может на себя смотреть и считать, что он просто такой крупненький. Женщины из-за этого сильно морочатся. И требований к женской красоте много в отличие от мужской. Женщина, когда приходит, и у неё жёсткий «недовес» или «перевес», там, как правило, есть проблемы с личной жизнью всегда, с сексуальными взаимоотношениями, с противоположным полом».



Непреодолимое желание накачивать мышцы может свидетельствовать о расстройствах психики, отметила Соловьёва.

«Когда идёшь в спортзал, там есть люди, которые зациклены на том, как они выглядят, их видно. Они прокачивают себя, шлифуют своё тело до такого состояния, чтобы оно было всегда идеальным. Некоторые люди ими восхищаются, я ими никогда не восхищаюсь, потому что это производная лютого внутреннего невроза. Это называется бигорексия, это человек, который начинает бесконечно заниматься построением лучшей версии себя с точки зрения тела. Он на этом зацикливается, пробует абсолютно всё, что так или иначе помогает ему быть лучше и красивее. Он говорит: «В зеркало на себя смотрю, я красивый. Значит, у меня всё хорошо, значит, то, что я выбираю, связано со здоровьем, с результатом». В реальности — нет, конечно».



Ранее Соловьёва рассказала, как заподозрить у себя расстройство пищевого поведения. Следует сравнить количество негативных и положительных эмоций, которые вызывает собственное тело, проследить пищевые привычки и сформулировать своё отношение к диетам.