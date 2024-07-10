Психолог обвинила сторонников «бодипозитива» в склонности к «крайностям» и агрессии

Такие люди занимаются самообманом. Лишний вес не стоит возводить в культ, сообщила Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Бодипозитив — это крайность, она создана теми людьми, которые не могут чувствовать стыд и вину за себя. Они говорят: «Бог с ним, отвалите от себя. Давайте быть такими, какие мы есть». Это не про любовь к себе, когда мы говорим о любви — это не вседозволенность. Если ты себя любишь, ты себя до такого не доведёшь, но бодипозитивные люди — мастера самообмана. К признакам расстройства пищевого поведения относится изменение образа тела. Когда человек смотрит на себя в зеркало, он совершенно искренне видит там другого человека. Бодипозитивные люди возводят свой несовершенный внешний вид в культ. Они начинают уверенно растить внешние размеры, переставая чувство вины испытывать. Ничего не меняется, человек становится ещё больше. Только он агрессивно реагирует на взгляды в свою сторону. Он не про стеснение, он про агрессию».



Ранее Соловьёва рассказала, как заподозрить у себя расстройство пищевого поведения. Следует сравнить количество негативных и положительных эмоций, которые вызывает собственное тело, проследить пищевые привычки и сформулировать своё отношение к диетам.