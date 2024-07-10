Депутат Виталий Милонов назвал безумными приверженцев квадробики

Речь идёт о неофициальном виде спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они также стремятся быть похожими на зверей внешне.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства пожелал им «поумнеть».

«Глупость. Конечно, большая проблема, что у нас в стране никоим образом не ограничивается эта восточная белиберда. Это всё пришло из Японии, там, где очень такие стрёмные люди живут. Они одевают ушки, одевают хвостики какие-то и пошло-поехало дальше. Уже на четвереньках стали гавкать друг на друга. Я бы к этому в России относился как к явлению сумасшедшему. И ни в коем случае не давал бы возможности этим группам заявить о своём полноправном членстве в обществе. То есть мы продолжаем относиться к этому как к некоему безумию, которое просто, надеюсь, у людей пройдёт. Они поумнеют. Понятно, что останется какой-то след людей, которые не вышли из этого пике, и они уже с седыми волосами будут до сих пор считать себя этими квадробоберами».



Ранее парламентарий призвал «высмеивать» представителей международного движения «фурри» в России. Речь шла о поклонниках антропоморфных животных в поп-культуре. Полное интервью читайте на сайте.