Ролевые игры в сексе: как на них решиться

Вроде бы все хорошо, у вас любовь, вам тепло и приятно вместе (в том числе, в постели), но как будто чего-то не хватает, как будто интим немного пресный. Ролевые игры — это веселый и простой способ оживить свою сексуальную жизнь и воплотить свои фантазии.

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Что такое сексуальная ролевая игра?

Это занятие, в котором партнеры по обоюдному согласию принимают на себя роли различных персонажей в воображаемом сценарии во время секса. «Партнеры обычно обсуждают идеи ролевых игр заранее, чтобы не было неприятных или неприемлемых сюрпризов. Сцена ролевой игры может быть простой или сложной и включать в себя переодевание, фантазийное место, предысторию из любимого фильма и многое другое», — объясняет сексолог Ольга Василенко. Предлагаем 5 идей для сексуальных ролевых игр.

Курьер

Многие сценарии ролевых игр предполагают, что партнеры ведут себя так, как будто они только что познакомились. Например, вы можете притвориться доставщиком пиццы, который привезет еду на дом к вашему партнеру. Аналогичный сценарий может включать в себя то, что один из вас выступает в роли ремонтника, который должен что-то починить в доме другого.

Доктор

Сюжет предполагает, что один из партнеров выступает в роли авторитетного лица — возможно, строгого и даже сурового. «Если вас возбуждает различная динамика власти (похожая на легкий BDSM-вариант), попробуйте разыграть самые простые отношения доминирования и подчинения, например, доктора и пациента. Другие примеры — пожарные и полицейские. Костюмы могут помочь, их довольно легко найти в профильных магазинах», — рассказывает Ольга.

Первый раз

Представьте, что один из вас (или оба) впервые занимается сексом. Этот сценарий — забавный способ почувствовать, что вы переживаете свой первый раз с нынешним партнером, возобновляя страсть и желание друг к другу. «Это еще и возможность переиграть ваш первый опыт, который, возможно, был не слишком удачным. Психологически такая практика очень освобождает», — убеждена Ольга.

Стюардесса

Еще одна реальная и частая фантазия, основанная на идее власти и доминирования. Она может включать в себя то, что один из партнеров играет роль стюардессы, а другой — пассажира или пилота. «Используйте домашние поверхности — например, кухонную стойку — для имитации бортовой кухни или представьте, что вы находитесь в туалете самолета», — говорит Ольга.

Массажист

Если вы любите массаж, попробуйте сценарий, в котором вы или ваш партнер выступаете в роли массажиста. Эта сцена позволит вам быть физически близкими, делая эротический массаж. Вариантов собственно игры с соблазнением тут огромное множество — включите фантазию!

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