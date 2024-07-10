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Юрий Лоза заявил, что повышение пошлины за разводы не повлияет на их количество

Юрий Лоза заявил, что повышение пошлины за разводы не повлияет на их количество. Об этом сообщает NEWS.ru.

Юрий Лоза заявил, что повышение пошлины за разводы не повлияет на их количество
©  Passion.ru

С 1 января 2025 года государственная пошлина за развод в России вырастет с 650 до 5000 рублей. С такой инициативой накануне выступили в Минфине. Идею об увеличении пошлины объясняли желанием укрепить российские семьи.

Впрочем, по словам музыканта Юрия Лозы, это никак не повлияет на статистику разводов в России.

«Конечно, госпошлина в пять тысяч рублей не остановит людей от развода. Если люди хотят устроить жизнь по-другому, их не остановит ни 600 рублей, ни пять тысяч рублей. Это не повлияет на количество разводов, браков. Человек если надумал развестись, он заплатит больше», — заявил он.

Напомним, Юрий Лоза женат на певице и поэтессе из Керчи Светлане.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза назвал пиар причиной антироссийских высказываний певца Николая Трубача.