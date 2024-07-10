Психолог назвала три типа перфекционизма

Психолог назвала 3 типа перфекционизма: какой из них ваш
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Psychological Bulletin, в период с 1989 по 2016 год увеличилось количество людей, идентифицирующих себя как перфекционистов. Но знаете ли вы, что существует целых три типа перфекционизма?
Какие именно, рассказала психотерапевт Эмили Симонян в интервью HuffPost.
Самоориентированный перфекционизм
Самоориентированный перфекционизм заключается в том, чтобы ожидать только самого лучшего от себя самой.
«Некоторые признаки самоориентированного перфекционизма проявляются в чрезмерной требовательности к себе, ощущении, что вы и ваши достижения постоянно не соответствуют ожиданиям», — объяснила эксперт.
Этот тип перфекционизма может привести к высокому уровню продуктивности, однако успехи могут сопровождать подавленность и неудовлетворенность.
Перфекционизм, ориентированный на других
Вы считаете, что окружающие должны вести себя определенным образом, и расстраиваетесь, когда люди не соответствуют вашим ожиданиям? Это перфекционизм, ориентированный на других. Возможно, вы о нем слышали, но точно уже сталкивались.
«Это когда вы считаете, что окружающие должны вести себя определенным образом, и расстраиваетесь, когда люди не соответствуют вашим ожиданиям», — рассказала Симонян.
Этот тип строится на нереалистичных ожиданиях и может привести к конфликту.
Социально продиктованный перфекционизм
Вы зациклены на том, что думают люди, и боитесь быть отвергнутой? Возможно, ваш перфекционизм продиктован обществом — вы уверены, что от вас ожидают определенных действий или внешнего вида.
«В какой-то степени это нормально — заботиться о том, что люди думают о тебе, но истинный перфекционизм доводит до крайностей, когда желание казаться лучше подрывает самооценку и чувство собственного достоинства», — считает психотерапевт.