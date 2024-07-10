Психолог назвала три типа перфекционизма

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Psychological Bulletin, в период с 1989 по 2016 год увеличилось количество людей, идентифицирующих себя как перфекционистов. Но знаете ли вы, что существует целых три типа перфекционизма?

Какие именно, рассказала психотерапевт Эмили Симонян в интервью HuffPost.

Самоориентированный перфекционизм

Самоориентированный перфекционизм заключается в том, чтобы ожидать только самого лучшего от себя самой.

«Некоторые признаки самоориентированного перфекционизма проявляются в чрезмерной требовательности к себе, ощущении, что вы и ваши достижения постоянно не соответствуют ожиданиям», — объяснила эксперт.



Этот тип перфекционизма может привести к высокому уровню продуктивности, однако успехи могут сопровождать подавленность и неудовлетворенность.

Перфекционизм, ориентированный на других

Вы считаете, что окружающие должны вести себя определенным образом, и расстраиваетесь, когда люди не соответствуют вашим ожиданиям? Это перфекционизм, ориентированный на других. Возможно, вы о нем слышали, но точно уже сталкивались.

«Это когда вы считаете, что окружающие должны вести себя определенным образом, и расстраиваетесь, когда люди не соответствуют вашим ожиданиям», — рассказала Симонян.



Этот тип строится на нереалистичных ожиданиях и может привести к конфликту.

Социально продиктованный перфекционизм

Вы зациклены на том, что думают люди, и боитесь быть отвергнутой? Возможно, ваш перфекционизм продиктован обществом — вы уверены, что от вас ожидают определенных действий или внешнего вида.