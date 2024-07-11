Психолог объяснила, почему молодой паре не стоит жить с родителями

Новоиспеченным парам после свадьбы стоит жить отдельно от родителей. Такой совет дала семейный психолог Алена Леонова. По ее словам, которые приводит Pravda.Ru, каждый человек приходит в семью со своим укладом, и задача первого года брака — сформировать общие понятия и правила. Родители же могут этому помешать.

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В качестве примера специалист привела ревность свекрови к супруге своего сына.

«Если свекровь считает, что знает, как нужно ухаживать за ее сыном, как нужно быть женой, хозяйкой и прочее, если она настроена против невестки, она придирается к каждому ее слову, она ревнует своего сына, все, что угодно может происходить, то испытывать иллюзии на счет того, что вы можете как-то это поменять, не стоит», — сказала Леонова.



Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук до этого посоветовала парам обговаривать все детали, включая семейный бюджет, прежде чем заключать брак.

Она пояснила, что для одних ценность — регулярные дорогостоящие отпуска, а для других — улучшение жилищных условий. Эти моменты специалист порекомендовала обсуждать заранее.