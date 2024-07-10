Отпуск без детей: в чем польза и как перестать испытывать чувство вины?

Отдых без детей – тема, которая вызывает много споров и дискуссий. О том, в чем его польза и как перестать испытывать чувство вины, читайте в нашем материале.

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«Брать паузы – нормально, – говорит психолог Юлия Кузнецова. – Так же, как мы берем отпуск, чтобы восстановиться после работы, мы можем взять перерыв и от обязанностей родителя. Как известно, родителю проще обеспечить благополучие ребенка, если он сам полон сил. Своим примером бережного отношения к себе, своему состоянию родители учат детей быть внимательными к своим собственным потребностям».



Почему отдых без детей полезен и даже необходим родителям? Вот что рассказал генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Игорь Пугачев.

Забота о своем физическом и психологическом здоровье

Родители заботятся о своих детях, воспитывают их, дают им образование и любовь. Однако, чтобы быть здоровыми и счастливыми, им также необходимо время для отдыха и восстановления. Отпуск без детей предоставляет родителям возможность отдохнуть физически и психологически, что помогает сохранить их собственное здоровье и энергию. Это позволит им лучше заботиться о своих детях и быть более эффективными в роли родителей.

Возрождение личных отношений

«Отпуск от детей» предоставляет возможность вернуться к себе и восстановить свои личные отношения со второй половинкой или друзьями. В суете повседневной жизни родители часто забывают о себе, о своих чувствах и нуждах. Отдых без детей создает возможность провести время в другом формате – поговорить, не отвлекаясь на детей, насладиться компанией и укрепить социальные связи. Это важно для сохранения крепкой и счастливой семьи.

Возможность саморазвития и занятий увлекательными делами

Отдых без детей дает родителям возможность заняться тем, что им интересно и приносит удовлетворение. Они могут развиваться в своих увлечениях, посещать курсы, изучать новые навыки или просто наслаждаться свободным временем без обязанностей по воспитанию детей. Это помогает человеку сохранить свою индивидуальность и чувство собственной ценности, что благоприятно сказывается на самочувствии и отношениях с детьми в целом.

«Тот самый анекдот про «ша, дети, я делаю вам хорошую маму» – ни разу не анекдот. Это правда, – говорит Игорь Пугачев. – Если вы хотите быть хорошим родителем долго, находите время на себя. Набирайтесь положительных взрослых эмоций, чтобы наполнять своей силой своего ребенка потом».



И есть еще один угол зрения, предупреждает эксперт.

«От вечно уставшей мамы проблемы скрываются, чтобы ее поберечь. И это страшно. Одна неделя взрослого отдыха, проведенная без оглядки на ребенка, дает силы быть хорошим родителем на полгода. Когда ребенок видит счастливого, отдохнувшего родителя, он учится любить себя. Он не боится принести родителю какие-то свои сложности, знает, что счастливый родитель с этим справится», – объясняет Пугачев. «Отдыхать необходимо, иначе накопительный эффект неразрешимых вопросов или непроработанный гештальт может привести как к нервным срывам взрослых (в том числе не на пользу детям), так и к аффективному расстройству настроения – депрессии, – говорит психоаналитик, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ Андрей Кашкаров. – Лучший способ отдохнуть от детей – дать им на время не только увлекательное, но и максимально полезное занятие. Вместо того чтобы просто вручить смартфон или «планшет» с подогнанными туда играми с посылом: вот тебе, только отстань на время».



По словам эксперта, занятый увлекательными делами ребенок не ощущает проблемы, дискомфорта, а наоборот – бывает рад смене обстановки.

«Как это ни странно, и детям тоже нужно отдыхать от родителей, – говорит Андрей Кашкаров. – Подтверждением важности сказанного является проблема взрослых родителей и детей, проживающих совместно, бытовое общение которых полнится ссорами. Итак, отдыхать от детей родителям необходимо – для восстановления гармоничного психологического баланса – по той же логике, как уставшему физически организму необходим здоровый сон в расслабленном состоянии».



Как разрешить себе отдыхать без детей?

Часто родители испытывают чувство вины, когда они думают о возможности отдыха без своих детей. Они беспокоятся о том, что дети будут скучать, либо о том, что они сами не выполняют свои родительские обязанности.

Для того чтобы позволить себе отдых, Игорь Пугачев советует родителям в первую очередь найти надежных опекунов на время их отсутствия.

«Это может быть родственник, няня, летний лагерь или бабушка с дедушкой, – говорит эксперт. – При этом важно, чтобы родители искренне доверяли человеку, с которым остается ребенок или дети. Иначе мама и папа не смогут отдохнуть, находясь в постоянной тревоге».



Совсем избавиться от тревоги невозможно, но можно сделать это напряжение выносимым. Вот что советует психолог Юлия Кузнецова:

«Проанализируйте свои чувства и мысли. Тревогу вызывает неопределенность. Поэтому попытайтесь определить, что конкретно ее провоцирует и как можно минимизировать влияние этих факторов».



При этом следует учитывать готовность ребенка.

«Тут все очень индивидуально, – говорит врач-невролог Екатерина Демьяновская. – Некоторые дети спокойно остаются с нянями с младенчества, а другим сложно оторваться от мамы даже в возрасте 6-7 лет. В этом случае важно действовать постепенно: готовить ребенка недолгими отлучками и планировать отпуск на тот период, когда все члены семьи будут к нему готовы».



По словам психолога Юлии Королевой, лучше всего начать с коротких поездок, во время которых можно оставить детей под присмотром бабушек и дедушек, няни или других близких вам людей.

«Когда ребенок привыкнет, вы можете постепенно увеличивать продолжительность своего отсутствия и находить способы заботиться о нем, даже если вы далеко – звоните по телефону, скайпу, пишите письма или рисуйте смешные открытки», – говорит специалист. «Необходимо научиться не чувствовать себя виноватым из-за того, что вы желаете расслабиться и отдохнуть, – говорит психолог. – Это вполне нормальное желание, которое поможет вам вернуться к полной эмоциональной стабильности и подготовиться к новым вызовам и задачам. В итоге желание отдохнуть отдельно – это намерение сохранить свое здоровье и продуктивность. Для детей такое отсутствие родительской опеки может оказаться неожиданным, но с правильным подходом и доверием они смогут приспособиться к этому и останутся счастливы».



Что же касается чувства вины, о его истоках рассказывает Андрей Кашкаров.

«Избавиться от чувства вины и тревоги несложно, имея соответствующие знания о том, что вины в принципе не существует, – говорит психоаналитик. – Есть так называемый голос совести и есть попытки внешней провокации, когда чувство вины навязывается одним человеком – другому. Причем пытаться манипулировать вами могут и дети, и соседи, и родственники, заводя разговоры о том, что вы плохая мать (или плохой отец). В подоплеке этого одно лишь объяснение – виноватым легче управлять и манипулировать, получая задуманное. Таким образом манипуляцию необходимо пресекать в корне, а не терпеть».



Однако решение по организации отдыха от детей необходимо, по словам специалиста, подготовить и согласовать с ребенком. Ребенок в любом возрасте не наша собственность, а развивающаяся личность, поэтому необходимо постоянно изучать детское состояние и интересы личности, относясь к ним со вниманием. В здоровом общении станет понятно, что интересует ребенка, когда и как вы можете организовать его отдых от вас, ибо своевременность – тоже весьма важный фактор.

Таким образом, подготовив свой родительский отдых и организуя интересный детский отдых, вы даете своим детям шанс лучше развиваться, а не обижаться на вас из-за возможной разлуки. В таком случае на детях отдых скажется положительно.